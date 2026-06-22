DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für International Airlines Group von 460 auf 540 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die zuletzt deutlich gesunkenen Ölpreise reduzierte Jaime Rowbotham seine Prognose für die 2026er Treibstoffkosten der Airline-Holding, wie er in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar schrieb./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,18 % und einem Kurs von 5,35EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 09:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,4

Kursziel alt: 4,6

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

