DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für International Airlines Group von 460 auf 540 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die zuletzt deutlich gesunkenen Ölpreise reduzierte Jaime Rowbotham seine Prognose für die 2026er Treibstoffkosten der Airline-Holding, wie er in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar schrieb./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,18 % und einem Kurs von 5,35EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 09:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: IAG Pence
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5,4
Kursziel alt: 4,6
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: IAG Pence
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5,4
Kursziel alt: 4,6
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