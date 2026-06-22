China übt Vergeltung: US-Unternehmen sanktioniert

Weitere Unternehmen auf der Liste sind der in Kalifornien ansässige Elektronikhersteller Aveox, Ball Aerospace und der Militärausrüster Oshkosh Defense.

Das chinesische Handelsministerium hat zehn US-amerikanische Industriezulieferer auf seine Exportkontrollliste gesetzt, darunter die Seltenerdmetall-Förderunternehmen MP Materials Corp und USA Rare Earth sowie die Drohnenhersteller Teal Drones und Jaia Robotics.

China sankioniert US-Unternehmen: Droht die Eskalations-Spirale sich wieder zu entfachen? Steht ein neuer Handelskrieg bevor?

In einer separaten Erklärung vom Montag schloss das chinesische Finanzministerium weitere 46 US-Unternehmen, hauptsächlich Rüstungsunternehmen, von der Teilnahme an öffentlichen Beschaffungsprojekten aus.

Die neuen Sanktionen erfolgen weniger als einen Monat, nachdem Präsident Donald Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping bei einem mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen in Shanghai vereinbart hatten, die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zu stärken.

Das Pentagon hat kürzlich auch seine 1260H-Sanktionsliste erweitert, die chinesische Technologieunternehmen ins Visier nimmt, die im Verdacht stehen, das Pekinger Militär zu unterstützen.

Die Section 1260H List führt chinesische Unternehmen auf, die von den USA als direkte oder indirekte Unterstützer des chinesischen Militärs eingestuft werden.

Zu den jüngsten Neuzugängen zählen namhafte Konzerne wie die Alibaba Group, Baidu und der Elektroautohersteller BYD.

Berichten zufolge hat die Trump-Regierung jedoch die Aufnahme des chinesischen KI-Startups DeepSeek, des Speicherchip-Herstellers CXMT und mehr als 100 weiterer Unternehmen, die als nationale Sicherheitsrisiken eingestuft werden, in eine Handelsblacklist verzögert, da Washington eine Eskalation der Spannungen mit Peking vermeiden will.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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