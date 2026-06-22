Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax macht neuen Vorstoß über 25.000 Punkte
- Dax versucht erneut die 25.000 Punkte Marke zu knacken
- MDax folgt mit ähnlichem Anstieg und Asiagewinnen
- Annäherung USA und Iran, Ölpreise auf Tiefstand
(Im dritten Absatz wurde ein fehlender Buchstabe ergänzt.)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax unternimmt am Montag einen weiteren Versuch zum Überwinden der 25.000-Punkte-Marke. Im frühen Handel legte der deutsche Leitindex 0,3 Prozent auf 25.061 Punkte zu. Der MDax machte es ihm mit einem ähnlich hohen Anstieg auf 32.734 Punkte nach. Die beiden deutschen Indizes folgten damit den in Asien verbreiteten Kursgewinnen.
Am Freitag hatte sich der Dax mit zeitweise 25.173 Punkten erneut seinem Rekordhoch von 25.507 Punkten genähert, war letztlich aber wieder unter die 25.000 Punkte zurückgekehrt, um die er seit Tagen schon schwankt. Anleger suchen derzeit nach dem Kurstreiber für einen nachhaltigen Dax-Anstieg in Richtung Rekord.
Zwischen "Drohkulisse und Diplomatie" schrieb die LBBW am Morgen mit Blick auf "eine erste Annäherung zwischen USA und Iran". Über das Wochenende gab es wieder gegenseitige Drohungen, auch wegen anhaltender israelischer Angriffe im Libanon.
Über Nacht wurde dann aber von Fortschritten berichtet. Nach dem Auftakt der Gespräche zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz auf der Ebene der Verhandlungsführer soll es nun unmittelbar im Anschluss weitere Beratungen auf Arbeitsebene geben. Die Ölpreise bleiben vor diesem Hintergrund auf ihrem tiefsten Niveau seit Kriegsbeginn./tih/stk
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
DAX........am ,,GroßenVerfalls-Tag"
Nach meinem Eindruck steht bei seinen Beiträgen häufig die eigene Inszenierung stärker im Vordergrund als die Vermittlung fundierter Börsenkenntnisse. Viele Aussagen wirken so formuliert, dass sie im Nachhinein nahezu immer als richtig ausgelegt werden können. Dadurch entsteht weniger der Eindruck einer klaren fachlichen Position als vielmehr einer Absicherung gegen jede mögliche Kritik.
Inhaltlich erkenne ich nur selten Analysen oder Einschätzungen, die durch besondere Fachkompetenz überzeugen. Stattdessen scheinen provokante Aussagen oft dazu zu dienen, Aufmerksamkeit und Reichweite zu erzeugen. Das ist zwar ein verbreitetes Phänomen in sozialen Medien, trägt jedoch wenig zu einer sachlichen und konstruktiven Diskussion über Börsen- und Anlagethemen bei. Schade, denn gerade in diesem Bereich wären fundierte und nachvollziehbare Beiträge deutlich wertvoller.
Unser Depot-Erbe ist wieder auf Sendung. Mit der Überzeugung eines Börsengurus erklärt er der Welt die Finanzmärkte, obwohl seine Kenntnisse über respektvolle Diskussionen ungefähr die Marktkapitalisierung eines insolventen Nebenwerts haben. Viel Meinung, wenig Fundament – ein klassischer Hype-Wert.
Du merkst wirklich nicht mehr, wie überflüssig du hier bist. Deine Beiträge sind wie Gebühren bei einem schlechten Broker: ständig vorhanden, aber niemand hat einen echten Nutzen davon.