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    Neuseelands Energieproblem

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    Wie diese Royalty-Firma von Rekordpreisen im Inselstaat profitiert

    Neuseeland hat ein Energieproblem. Keine Gasimporte, sinkende Produktion und Rekordpreise. Monumental Energy hat sich genau in diesem Engpass positioniert und beginnt jetzt damit, Cashflows zu ernten.

     

    Strom wird teurer, Gasvorräte schwinden, und ein einziges Becken muss die gesamte Inselversorgung stemmen. Neuseeland ist energiepolitisch auf sich allein gestellt: Erdgasimporte sind nicht möglich, neue Projekte wurden jahrelang verschleppt, und die Kapazitätsauslastung der lokalen Produzenten liegt bei gerade einmal 30 Prozent. Die Folge sind Rekordpreise. In den vergangenen zwei Jahren wurden Spitzen von über 30 USD je 1.000 Kubikfuß erreicht. Zum Vergleich: In Nordamerika wäre das ein astronomischer Wert. Für Unternehmen, die im neuseeländischen Taranaki-Becken fördern, ist es schlicht der Marktpreis.

     

    In diesen Markt ist Monumental Energy Corp. (TSX-V: MNRG, ISIN: CA61534D1087, WKN: A3EYZW) 2026 eingestiegen. Das kanadische Unternehmen mit Sitz in Vancouver finanziert Bohrloch-Workovers im Taranaki-Becken, gemeinsam mit dem Betreiberunternehmen New Zealand Energy Corp. (TSX-V: NZ, ISIN: CA6501583067, WKN: A3EW4T). Workovers sind technische Überholungen bestehender, teils stillgelegter Bohrlöcher. Der Vorteil: bewährte Geologie, kalkulierbare Kosten, schnelle Umsetzung.

     

    Das Modell: Finanzieren statt Betreiben

     

    Monumental Energy agiert in Neuseeland als reiner Finanzierungspartner. Das Unternehmen übernimmt 100 Prozent der Investitionskosten für den NZEC-Anteil an den Bohrstellen und erhält dafür zunächst 75 Prozent der Nettoumsätze aus der Produktion, bis die eingesetzten Mittel zurückgeflossen sind. Danach sinkt die Quote auf 25 Prozent.

     

    Wer Risiko und Rendite dieses Modells einordnen will, muss nur auf die aktuellen Energiepreise in Neuseeland schauen. NZEC kalkuliert mit 10 bis 15 USD je 1.000 Kubikfuß für Erdgas, das unmittelbar auf dem Spotmarkt verkauft wird. Dieser Preis, der in anderen Märkten schon als attraktiv gelten würde, ist im neuseeländischen Kontext noch ein vergleichsweise moderater Ansatz. Die Preisprämien gegenüber Nordamerika betragen strukturell 100 Prozent und mehr.

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