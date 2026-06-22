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    Tote nach russischen Angriffen an mehreren Orten der Ukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohnenangriff in Snob-Nowhorodske tötet Angehörige
    • Drohne trifft Wohnhaus in Saporischschja tötet Frau
    • Angriff auf Handelsschiff im Schwarzen Meer tötet Koch
    Tote nach russischen Angriffen an mehreren Orten der Ukraine
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    SUMY/SAPORISCHSCHJA (dpa-AFX) - Durch russische Angriffe sind in der Ukraine mindestens fünf Menschen getötet worden. In der Gemeinde Snob-Nowhorodske im nordostukrainischen Gebiet Sumy habe ein Drohnenangriff das Haus einer kinderreichen Familie getroffen, teilte die regionale Staatsanwaltschaft mit.

    Ein 13-Jähriger, sein Vater und seine Großmutter seien ums Leben gekommen. Die Mutter und zwei Geschwister im Alter von 10 und 13 Jahren wurden demnach verletzt. Die Ortschaft liegt nur wenige Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt.

    In Saporischschja im Südosten der Ukraine wurde eine Frau bei einem russischen Drohnenangriff getötet, wie Militärgouverneur Iwan Fedorow mitteilte. Drei weitere seien verletzt worden. Der Flugkörper schlug demnach in ein Haus in einem Wohngebiet ein und löste einen Brand aus.

    Angriffe auf Handelsschiffe

    Russland attackierte nach ukrainischen Behördenangaben in der Nacht auch mehrere zivile Handelsschiffe im Schwarzen Meer mit Drohnen. Auf einem Schiff unter der Flagge Panamas brach Vizeregierungschef Olexij Kuleba zufolge ein Feuer aus und ein Koch mit ägyptischer Staatsbürgerschaft kam ums Leben. Acht Besatzungsmitglieder mussten demnach evakuiert werden. Das Schiff sei nicht mehr seetüchtig gewesen, schrieb er.

    Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion./ksr/DP/nas







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