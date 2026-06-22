AKTIE IM FOKUS
Nordex weiter stark nach US-Aufträgen
- Nordex erweitert Rallye nach US-Aufträgen deutlich
- Aktien seit Monatstief fast 31 Prozent auf 49 Euro
- Goldman Sachs sieht Onshorebranche weiter im Aufwind
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Nordex haben ihre jüngste Erholungsrally nach US-Aufträgen am Montag ausgebaut. Im frühen Handel legten sie um 2,7 Prozent zu. Seit dem Monatstief gewannen die Papiere des Herstellers von Windkraftanlagen inzwischen fast 31 Prozent auf gut 49 Euro. Bei 51,70 Euro wartet das Jahreshoch.
Laut Ajay Patel von Goldman Sachs zeigen die Aufträge die Fortschritte der Hamburger in den USA. Sie ergänzen das noch profitablere Geschäft in Deutschland. Insgesamt sieht Patel die gesamte Onshore-Brache weiter im Aufwind. Sein Kursziel für Nordex liegt mit 53,20 Euro leicht über dem Jahreshoch./ag/nas
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,07 % und einem Kurs von 48,94 auf Tradegate (22. Juni 2026, 09:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +21,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 11,52 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 59,00EUR was eine Bandbreite von -28,25 %/+20,95 % bedeutet.
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Das liegt bestimmt daran, dass man hier statt in einer Aktien-Diskussionsgruppe in einer Therapiesitzung landet, in der der eine die anderen zum gemeinschaftlichen Malen nach Zahlen ermuntert, ein anderer sein Tourette-Syndrom auslebt und wieder ein anderer Jünger für die rote Kommune zu gewinnen sucht. Alles nichts für mich. Weiter viel Spaß in der Therapiegruppe!
Nu ist sie weg, und der Kurs klettert wieder. Hatte wohl keine Flagge zur Hand, für die Fahnenstange. Reisende soll man nicht aufhalten....
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