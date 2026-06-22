DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 9 auf 11 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Jaime Rowbotham erhöhte seine Prognose für die 2026er Treibstoffkosten, wie er in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar schrieb. Die neue Schätzung liege aber immer noch unter der Erwartung des Unternehmens vom 30. April./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 12,52EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 09:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 11

Kursziel alt: 9

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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