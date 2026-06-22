DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Ferrari auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Buy" belassen. In einem Expertengespräch mit dem ehemaligen Leiter der Einkaufsabteilung, Antonio Trotta, wolle er die allgemeinen Markttrends für den Sportwagenbauer sowie für das gesamte Segment erörtern und den Weg zur Elektrifizierung von Luxus-Sportwagen beleuchten, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 306,7EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 09:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nicolai Kempf

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 460

Kursziel alt: 460

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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