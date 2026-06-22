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    Easyjet lehnt Übernahmeangebot von Castlelake ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Easyjet weist Castlelake Angebot über 625 Pence zurück
    • Vorherige Offerten über 560 und 600 Pence abgelehnt
    • Castlelake Frist bis 26. Juni für verbindliches Angebot
    Easyjet lehnt Übernahmeangebot von Castlelake ab
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    LUTON/MINNEAPOLIS (dpa-AFX) - Der britische Billigflieger Easyjet hat laut Castlelake auch ein drittes unverbindliches Übernahmeangebot des US-Investors abgelehnt. Castlelake habe Easyjet am 20. Juni angeboten, alle Aktien für 625 Pence je Anteilsschein in bar zu übernehmen, teilte Castlelake am Montag mit. Der Easyjet-Verwaltungsrat hatte zuvor bereits Offerten über 560 Pence und 600 Pence zurückgewiesen. Das jüngste Angebot entspreche einem Aufschlag von 59 Prozent zum Schlusskurs von 394,20 Pence vom 28. Mai, so der Investor. Es beinhalte zudem ein zum Teil auf Aktien basierendes alternatives Angebot, mit der Anteilseigner an Easyjet beteiligt bleiben könnten. Die Easyjet-Aktie notierte kurz nach Handelsbeginn am Montag zuletzt 1,8 Prozent fester.

    Castlelake hat nun bis zum 26. Juni Zeit, ein verbindliches Übernahmeangebot zu unterbreiten oder sein Angebot zurückzuziehen./err/lew/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie

    Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 5,972 auf Tradegate (22. Juni 2026, 09:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +3,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +48,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 4,45 Mrd..

    easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,2500GBP. Von den letzten 8 Analysten der easyJet Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 570,00GBP was eine Bandbreite von -49,93 %/+9.412,68 % bedeutet.





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