Easyjet lehnt Übernahmeangebot von Castlelake ab

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 5,972 auf Tradegate (22. Juni 2026, 09:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +3,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +48,67 %.

Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 4,45 Mrd..

easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,2500GBP. Von den letzten 8 Analysten der easyJet Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 570,00GBP was eine Bandbreite von -49,93 %/+9.412,68 % bedeutet.