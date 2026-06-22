RWE: Bullishe Chancen mit (Turbo)-Calls

Da die Aufstockung des Anteils an Amprion, einem der vier Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland, als positiv eingeschätzt wird, bekräftigen Experten mit Kurszielen von bis zu 68,50 Euro (Goldman Sachs) ihre Kaufempfehlungen für die RWE-Aktie. M it Long-Hebelprodukten werden Anleger hohe Renditen erzielen, wenn sich die RWE-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 60 Euro erholen kann.

Nachdem die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) am 30.4.26 mit 62,01 Euro auf den höchsten Wert seit vielen Jahren angestiegen war, korrigierte sie in den vergangenen Wochen auf nahezu 54 Euro. Mittlerweile konnte sich die Aktie wieder auf 55,80 Euro steigern.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 57 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die RWE-Aktie mit Basispreis bei 57 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000PK32FG1, wurde beim RWE-Aktienkurs von 55,80 Euro mit 0,28 – 0,29 Euro gehandelt.

Kann sich die RWE-Aktie in spätestens einem Monat auf 60 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,48 Euro (+66 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 51,753 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 51,753 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN53WM1, wurde beim Aktienkurs von 55,80 Euro mit 0,42 – 0,43 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 60 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,82 Euro (+91 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 50,257 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 50,257 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FC5WGL7, wurde beim Aktienkurs von 55,80 Euro mit 0,57 – 0,58 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 60 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,97 Euro (+67 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktie oder von Hebelprodukten auf RWE-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.