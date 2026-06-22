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    Tradingchance

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    RWE: Bullishe Chancen mit (Turbo)-Calls

    Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger hohe Renditen erzielen, wenn sich die RWE-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 60 Euro erholen kann.

    Nachdem die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) am 30.4.26 mit 62,01 Euro auf den höchsten Wert seit vielen Jahren angestiegen war, korrigierte sie in den vergangenen Wochen auf nahezu 54 Euro. Mittlerweile konnte sich die Aktie wieder auf 55,80 Euro steigern.

    Da die Aufstockung des Anteils an Amprion, einem der vier Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland, als positiv eingeschätzt wird, bekräftigen Experten mit Kurszielen von bis zu 68,50 Euro (Goldman Sachs) ihre Kaufempfehlungen für die RWE-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger hohe Renditen erzielen, wenn sich die RWE-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 60 Euro erholen kann.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 57 Euro 

    Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die RWE-Aktie mit Basispreis bei 57 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000PK32FG1, wurde beim RWE-Aktienkurs von 55,80 Euro mit 0,28 – 0,29 Euro gehandelt. 

    Kann sich die RWE-Aktie in spätestens einem Monat auf 60 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,48 Euro (+66 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 51,753 Euro   

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 51,753 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN53WM1, wurde beim Aktienkurs von 55,80 Euro mit 0,42 – 0,43 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 60 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,82 Euro (+91 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 50,257 Euro  

    Der SG-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 50,257 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FC5WGL7, wurde beim Aktienkurs von 55,80 Euro mit 0,57 – 0,58 Euro taxiert.

    Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 60 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,97 Euro (+67 Prozent) ansteigen.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktie oder von Hebelprodukten auf RWE-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance RWE: Bullishe Chancen mit (Turbo)-Calls Kaufempfehlungen
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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