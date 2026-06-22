Europas Börsen starten fester, Infineon führt Chip-Rallye an, Gold steigt

Der deutschen Leitindex konnte seine vorbörslichen Verluste aufholen und notiert kurz nach Handelsstart (09:30 Uhr) 0,3 Prozent fester bei 25.054 Punkten. Mit Abstand Spitzenreiter ist die Infineon -Aktie, die sich um 4,3 Prozent verteuert. Europaweit waren Chipwerte gefragt und zählten zu den größten Gewinnern. DAX-Schlusslicht war erneut die Volkswagen -Aktie, dir durch Zweifel an den Restrukturierungsplänen für den Autobauer belastet wird. Deutschland will sich Berichten zufolge vor dem Börsengang 40 Prozent an KNDS sichern. Beim IPO sollen nur 20 Prozent des Panzerbauers bei Investoren platziert werden.

Zu Beginn der neuen Handelswoche zeigen sich die europäischen Aktienmärkte im frühen Handel fester. Vor allem geopolitische Entwicklungen im Nahen Osten und die Erwartung wichtiger Konjunkturdaten sorgen für Vorsicht unter den Anlegern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die länderübergreifenden Europa-Indizes Euro-Stoxx-50 und der marktbreitere Stoxx 600 starteten ebenfalls etwas fester. STMicroelectronics und ASML verteuerten sich im Zuge der Halbleiter-Rallye.

Für etwas Verunsicherung am Markt sorgen die laufenden diplomatischen Bemühungen zwischen den USA und dem Iran, die eine Entspannung im Nahen Osten einleiten sollen. Ein geplantes Rahmenabkommen sieht eine finale Einigung innerhalb der kommenden 60 Tage vor. Zwar wurden erste Fortschritte bei Sanktionsausnahmen für Ölverkäufe erzielt, doch umfassendere Verhandlungen stocken, solange die militärischen Auseinandersetzungen im Libanon anhalten. Die Einrichtung eines Kommunikationskanals zur Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormus bringt jedoch etwas Erleichterung.

Gemischtes Bild an den Asienbörsen

In Asien präsentierten sich die Handelsplätze uneinheitlich, zeigten nach anfänglichen Verlusten jedoch Erholungstendenzen. Angetrieben von der anhaltend starken Nachfrage im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) sprang der japanische Nikkei-225 auf ein neues Rekordhoch. Technologiewerte führten die Gewinnerlisten an.

Auch der südkoreanische Kospi verzeichnete temporäre Kursgewinne, angeführt vom Elektronikriesen LG Electronics, dessen Management zu Gesprächen über KI-Kooperationen bei Nvidia erwartet wird. Die Gewinne bröckelten im Verlauf jedoch teilweise wieder ab. SK Hynix hat Samsung Electronics als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen des Landes abgelöst. Die Aktie von SK Hynix legte am Montag um 5,7 Prozent zu und hob die Marktkapitalisierung auf 2.082,5 Billionen Won (rund 1,35 Billionen US-Dollar).

Enttäuschung herrschte dagegen in Festlandchina, wo die Notenbank trotz schwacher heimischer Konsumdaten auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik verzichtete. In Australien schloss der Leitindex leicht im Minus, belastet durch neue Anzeichen einer Schwäche auf dem dortigen Immobilienmarkt.

Negative Vorzeichen für die Wall Street und wichtige Termine

Für den US-Handel zeichnet sich ein schwächerer Start ab. Die Terminkontrakte auf die großen US-Indizes wie den S&P 500, den Nasdaq 100 und den Dow Jones tendieren vorbörslich alle etwa 0,1 Prozent im Minus. Belastet wird die Stimmung an der Wall Street durch jüngste Warnungen von US-Präsident Donald Trump in Richtung Teheran, die das Risiko neuer militärischer Spannungen erhöhten und die Verhandlungen kurzzeitig auf die Probe stellten. Zudem lasten gestiegene Renditen für zweijährige US-Staatsanleihen auf dem Aktienmarkt.

Das wichtigste Ereignis der Woche steht am Donnerstag an:

PCE-Meldung (USA): Veröffentlicht wird der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben. Da dies das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank Federal Reserve ist, blicken Anleger nach den jüngsten restriktiven Signalen der Fed mit großer Spannung darauf. Ökonomen erwarten eine leichte Beschleunigung der Kernrate, was die Debatte um mögliche Zinserhöhungen im laufenden Jahr weiter anheizen könnte.

Rohstoffe, Devisen und Krypto

Ölpreise: Am Ölmarkt herrscht erhebliche Volatilität. Nach Berichten über extrem hohe Short-Positionen (Wetten auf fallende Kurse) notierten die Preise zunächst auf dem tiefsten Stand seit Kriegsbeginn. Angesichts der jüngsten Drohungen aus den USA holten die Notierungen der Sorten Brent und WTI einen Teil ihrer Verluste wieder auf. Zuletzt notierte Brent 1,6 Prozent niedriger bei 79,27 US-Dollar je Barrel, während sich WTI-Öl um 0,5 Prozent auf 75,47 US-Dollar verbilligte. Auch die europäischen Erdgaspreise legten zu.

Gold & Bitcoin: Gold legte am Tagesmarkt um 0,9 Prozent auf 4.192 US-Dollar zu. Der starke US-Dollar und anziehende Anleiherenditen liefern etwas Gegenwind. Am Kryptomarkt zeigt sich Bitcoin stabil und wird im Bereich von rund 64.168 US-Dollar gehandelt. Ether gewann 0,8 Prozent.

Devisen: Der US-Dollar präsentiert sich stark, während der japanische Yen massiv unter Abwertungsdruck steht und sich in der Nähe eines 40-Jahres-Tiefs bewegt. Trotz verbaler Interventionen des japanischen Finanzministeriums treibt die restriktive US-Notenbankpolitik den US-Dollar weiter nach oben. Der Euro konnte seine anfänglichen Verluste leicht ausgleichen und notiert bei 1,15 US-Dollar.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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