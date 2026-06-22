FMC auf Hoch seit Februar - Goldman optimistisch für Quartal

In den USA dürfte das Wachstum der Behandlungszahlen auf vergleichbarer Basis (SMTG) aber mau geblieben sein.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von FMC haben am Montag mit 41,58 Euro wieder einen Höchststand seit Februar erreicht. Richard Felton von Goldman Sachs ist optimistisch, dass der Dialysekonzern Anfang August in seinem Quartalsbericht wieder eine solide operative Ergebnissteigerung ausweisen wird.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Anziehende US-Behandlungszahlen werden von Analysten immer wieder als Schlüssel für eine Neubewertung der Aktien genannt. 2026 haben sie sich zwar inzwischen leicht ins Plus vorgearbeitet. Langfristig gesehen machen sie den Anlegern aber seit dem Jahr 2018 keine Freude.

Im Februar 2018 hatten sie noch fast 94 Euro gekostet, bevor sie bis zum Herbst 2022 rund Dreiviertel an Wert verloren auf rund 26 Euro. Seither versuchen sie sich unter deutlichen Schwankungen an einer Bodenbildung./ag/stk

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 41,37 auf Tradegate (22. Juni 2026, 09:51 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um +4,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,23 %. Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 11,05 Mrd.. Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -24,74 %/+11,68 % bedeutet.





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