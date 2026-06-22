🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Kreise

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    KNDS-IPO rückt näher - Bundesregierung und Eigentümerfamilien einig

    Für Sie zusammengefasst
    • Eigentümer verkaufen 40 Prozent an Bundesregierung
    • KNDS mit 15 bis 18 Milliarden Euro bewertet
    • Hersteller von Leopard 2 und Panzerhaubitze 2000
    Kreise - KNDS-IPO rückt näher - Bundesregierung und Eigentümerfamilien einig
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Schritt auf das Börsenparkett des Rüstungskonzerns KNDS rückt nun offenbar doch rasch näher. Die Eigentümerfamilien hätten sich bereit erklärt, 40 Prozent ihrer Anteile an die deutsche Bundesregierung zu verkaufen, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag mit Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Bei dem Deal würde KNDS mit 15 bis 18 Milliarden Euro bewertet und er soll noch an diesem Tag formell bekannt gegeben werden.

    Damit würde der Weg für einen Börsengang in Frankfurt und Paris geebnet, der dem Bericht zufolge dann am Dienstag angekündigt werden soll. Vertreter von KNDS, der Eigentümerfamilie und des deutschen Wirtschaftsministeriums lehnten eine Stellungnahme auf Bloomberg Nachfrage ab. In der vergangenen Woche hatte die "Börsen Zeitung" noch berichtet, dass der Zeitplan für den Börsengang wackelt, da sich die Bundesregierung und die Eigentümerfamilien nicht über den Kaufpreis einig werden.

    KNDS ist Hersteller von Waffensystemen wie dem Kampfpanzer Leopard 2 und der Panzerhaubitze 2000. Das Unternehmen entstand 2015 durch die Fusion von Krauss-Maffei Wegmann und dem französischen Unternehmen Nexter. Aktuell befindet sich KNDS im Besitz der deutschen Eigentümerfamilien Bode und Braunbehrens und der französischen Regierung./lew/err/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Kreise KNDS-IPO rückt näher - Bundesregierung und Eigentümerfamilien einig Der Schritt auf das Börsenparkett des Rüstungskonzerns KNDS rückt nun offenbar doch rasch näher. Die Eigentümerfamilien hätten sich bereit erklärt, 40 Prozent ihrer Anteile an die deutsche Bundesregierung zu verkaufen, schrieb die Nachrichtenagentur …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     