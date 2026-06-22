Comeback an der Börse: Ellos lockt Anleger mit E-Commerce-Story

Ellos gab bekannt, bereits Zusagen von Ankerinvestoren für 204 Millionen Kronen des Angebots erhalten zu haben. Der Nettoerlös wird für allgemeine Unternehmensausgaben, einschließlich Betriebskapital und Investitionen, verwendet. Es wird erwartet, dass die Aktien des Unternehmens vorbehaltlich der Marktbedingungen und der vorhergehenden Voraussetzungen im dritten Quartal an der Börse gehandelt werden.

Ellos gab am Montag bekannt, dass das Unternehmen plant, einen Börsengang an der Nasdaq Stockholm durchzuführen, um einen Erlös von 300 Millionen Kronen (27,3 Millionen Euro) zu erzielen. Die Aktien des nordischen Online-Shopping-Unternehmens werden in Schweden und Norwegen öffentlich angeboten, ebenso wie institutionellen Anlegern in Schweden und einigen anderen Ländern. Das Angebot beinhaltet eine Mehrzuteilungsoption für bis zu 15 Prozent der für den Börsengang vorgesehenen Aktien.

Der Börsengang ist vor allem deshalb spannend, weil hier ein alter Versandhandelsname als digitaler E-Commerce-Player zurück an die Börse will. Ellos Holding plant ein IPO an der Nasdaq Stockholm im 3. Quartal 2026. Das Angebot soll ausschließlich aus neu ausgegebenen Aktien bestehen und brutto rund 300 Millionen schwedische Kronen einbringen. Das Geld soll für allgemeine Unternehmenszwecke genutzt werden, darunter Working Capital und Investitionen in weiteres profitables Wachstum.

Die geplante Bewertung liegt bei bis zu rund 1,485 Milliarden schwedischen Kronen (135,3 Millionen Euro) nach der Kapitalerhöhung. Mehrere Ankerinvestoren haben sich bereits verpflichtet, zusammen 204 Millionen schwedische Kronen zu zeichnen. Operativ ist Ellos kein kleiner Nischenhändler: Der Konzern betreibt die Marken Ellos, Jotex, Homeroom sowie die eigene Zahlungslösung Elpy. Die Gruppe kommt auf rund 2,9 Millionen aktive Kunden und fokussiert sich stark auf Frauen im mittleren Alter als Kernzielgruppe. 2025 entfielen 74 Prozent des Umsatzes auf Ellos, 21 Prozent auf Jotex und 5 Prozent auf Homeroom.

Finanziell zeigt das Unternehmen zuletzt wieder Wachstum: Der Umsatz stieg 2025 von 3,3225 Milliarden (302,3 Millionen Euro) auf 3,4637 Milliarden schwedische Kronen (315,1 Millionen Euro). Das bereinigte EBITA legte von 177,2 Millionen (16,1 Millionen Euro) auf 219,0 Millionen Kronen (19,9 Millionen Euro) zu, die bereinigte EBITA-Marge verbesserte sich auf 6,3 Prozent. Im 1. Quartal 2026 stieg der Umsatz um 3,7 Prozent auf 831,4 Millionen Kronen (75,6 Millionen Euro).

Ein interessanter Nebenaspekt: Wenige Tage vor der IPO-Ankündigung hatten die Hauptaktionäre ein indikatives Übernahmeangebot über 76,50 Kronen je Aktie abgelehnt, weil es aus ihrer Sicht nicht den vollen Wert von Ellos widerspiegelte. Das unterstreicht, dass die Eigentümer offenbar auf eine höhere Börsenbewertung oder mittelfristig bessere Perspektiven setzen. Ellos will sich damit als profitabler nordischer Onlinehändler für Mode und Einrichtung positionieren – mit starker Eigenmarkenquote, wieder steigender Marge und einer bekannten Marke. Der Haken: Das Wachstum ist solide, aber nicht spektakulär, und die Profitabilität bleibt mit einer EBITA-Marge von gut 6 Prozent noch überschaubar. Die mittelfristige Zielmarke liegt bei mehr als 8 Prozent bereinigter EBITA-Marge.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Währung EUR/SEK wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 10,98SEK auf Forex (22. Juni 2026, 10:31 Uhr) gehandelt.

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