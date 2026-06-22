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    Besonders beachtet!

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    Volkswagen (VW) Vz Aktie heute im Minus - 22.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Volkswagen (VW) Vz Aktie bisher Verluste von -2,48 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Volkswagen (VW) Vz Aktie.

    Besonders beachtet! - Volkswagen (VW) Vz Aktie heute im Minus - 22.06.2026
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

    Volkswagen (VW) Vz aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.06.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Volkswagen (VW) Vz Aktie. Sie fällt um -2,48 % auf 78,70. Die Talfahrt der Volkswagen (VW) Vz Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,47 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 78,70, mit einem Minus von -2,48 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Volkswagen (VW) Vz Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -6,68 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,76 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,67 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Volkswagen (VW) Vz -23,56 % verloren.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,76 %
    1 Monat -11,67 %
    3 Monate -6,68 %
    1 Jahr -9,13 %
    Stand: 22.06.2026, 09:57 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Aspekte der VW Vz Aktie. Es wird ein Ziel um 50 € diskutiert; der Chart wirkt aus Sicht der Nutzer schwer zu schützen. Die Machtverteilung (Porsche/Piëch, Niedersachsen, Katar) sowie das VW-Gesetz beeinflussen Strategie und Wert. Zudem geht es um Cashflow-Verwendung, Spar- oder Sanierungspotenziale, Spin-offs und mögliche Insolvenzdiskussionen.

    Zur Volkswagen (VW) Vz Diskussion

    Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,20 Mrd. € wert.

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    Volkswagen (VW) Vz Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Volkswagen (VW) Vz

    -2,35 %
    -13,44 %
    -12,36 %
    -7,41 %
    -9,84 %
    -37,01 %
    -65,55 %
    -36,81 %
    +1.634,15 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403
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