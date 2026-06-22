Volkswagen (VW) Vz Aktie heute im Minus - 22.06.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Volkswagen (VW) Vz Aktie. Sie fällt um -2,48 % auf 78,70€. Die Talfahrt der Volkswagen (VW) Vz Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,47 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 78,70€, mit einem Minus von -2,48 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Volkswagen (VW) Vz Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -6,68 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,76 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,67 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Volkswagen (VW) Vz -23,56 % verloren.

Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,76 % 1 Monat -11,67 % 3 Monate -6,68 % 1 Jahr -9,13 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Stand: 22.06.2026, 09:57 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Aspekte der VW Vz Aktie. Es wird ein Ziel um 50 € diskutiert; der Chart wirkt aus Sicht der Nutzer schwer zu schützen. Die Machtverteilung (Porsche/Piëch, Niedersachsen, Katar) sowie das VW-Gesetz beeinflussen Strategie und Wert. Zudem geht es um Cashflow-Verwendung, Spar- oder Sanierungspotenziale, Spin-offs und mögliche Insolvenzdiskussionen.

Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,20 Mrd. € wert.

Der Dax könnte am Montag einen neuen Versuch zum Überwinden der 25.000-Punkte-Marke starten. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax einen 0,2 Prozent höheren Start bei 25.036 Punkten. …

Die vergangene Handelswoche war für die VW-Vorzugsaktie eine zum Vergessen. Vom Wochenhoch am Montag bis zum Tief des Freitags ging es 12,7 Prozent abwärts. Und viele dürften sich fragen: Reicht das den Bären nicht langsam? Könnte die Aktie nicht hier drehen?

Nach dem tatsächlich unterzeichneten Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran dürften Anleger in der neuen Woche Ausschau nach dem nächsten Kurstreiber halten. Gesucht wird nach der Idee, die den Dax von der 25.000-Punkte-Marke in Richtung …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BMW, Mercedes-Benz Group und Co.

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,13 %. Mercedes-Benz Group notiert im Minus, mit -1,44 %. Toyota notiert im Minus, mit -1,66 %. Tesla verliert -0,59 % Stellantis notiert im Minus, mit -1,05 %.

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Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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