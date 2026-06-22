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    Videoausblick

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    Trump im Schwitzkasten des Iran: Hormus als permanentes Druckmittel!

    So schloss der Iran nach wüsten Trump-Drohungen die Straße von Hormus und drohte damit, die Verhandlungen mit den USA in der Schweiz zu beenden

    Der Iran hat Trump im Schwitzkasten, das hat das Wochenende klar gezeigt: die Drohung, die Straße von Hormus zu schließen, ist ein permanentes Druckmittel! So schloss der Iran nach wüsten Trump-Drohungen die Straße von Hormus und drohte damit, die Verhandlungen mit den USA in der Schweiz zu beenden. Daher eröffneten die asiatischen Märkte im Minus, bevor dann ein windelweiches Dokument von Katar und Pakistan als angeblicher Fortschritt gefeiert wurde: Aktienmärkte nach oben, Ölpreis nach unten. Aber faktisch ist das nur ein Ablenkungsmanöver - denn die Grundprobleme sind und bleiben ungelöst. Vor allem, dass Teheran jetzt gegenüber Trump Libanon als Priorität definiert hat, macht die Lage für den US-Präsidenten immer komplizierter: Israel wird sich nicht aus dem Libanon zurückziehen..

    Hinweis aus Video:

    Webinar mit Andre Stagge und Markus Fugmann, Dienstag, 23.06. 19Uhr (Werbung):
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    Das Video "Trump im Schwitzkasten des Iran: Hormus als permanentes Druckmittel!" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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