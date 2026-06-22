Der Iran hat Trump im Schwitzkasten, das hat das Wochenende klar gezeigt: die Drohung, die Straße von Hormus zu schließen, ist ein permanentes Druckmittel! So schloss der Iran nach wüsten Trump-Drohungen die Straße von Hormus und drohte damit, die Verhandlungen mit den USA in der Schweiz zu beenden. Daher eröffneten die asiatischen Märkte im Minus, bevor dann ein windelweiches Dokument von Katar und Pakistan als angeblicher Fortschritt gefeiert wurde: Aktienmärkte nach oben, Ölpreis nach unten. Aber faktisch ist das nur ein Ablenkungsmanöver - denn die Grundprobleme sind und bleiben ungelöst. Vor allem, dass Teheran jetzt gegenüber Trump Libanon als Priorität definiert hat, macht die Lage für den US-Präsidenten immer komplizierter: Israel wird sich nicht aus dem Libanon zurückziehen..

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Das Video "Trump im Schwitzkasten des Iran: Hormus als permanentes Druckmittel!" sehen Sie hier..