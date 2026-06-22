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    Besonders beachtet!

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    Xiaomi Aktie heute im Minus (2,6210€) - 22.06.2026

    Am 22.06.2026 ist die Xiaomi Aktie, bisher, um -2,85 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Xiaomi Aktie.

    Besonders beachtet! - Xiaomi Aktie heute im Minus (2,6210€) - 22.06.2026
    Foto: Chen Jialiang - picture alliance/dpa/HPIC

    Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

    Xiaomi aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.06.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Xiaomi Aktie. Mit einer Performance von -2,85 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Xiaomi Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,68 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,85 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Xiaomi Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -25,49 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Xiaomi Aktie damit um -9,40 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,76 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Xiaomi auf -40,28 %.

    Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,40 %
    1 Monat -20,76 %
    3 Monate -25,49 %
    1 Jahr -56,29 %
    Stand: 22.06.2026, 09:57 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Aktieentwicklung: Nutzer sehen einen intakten Abwärtstrend mit Unterstützungen bei ~2,00/1,50 €, starke Short-Positionen. Fundamental gilt das Absatzziel von 550.000 Autos als überambitioniert, EREV-Schwäche und weitere Kursverluste werden erwartet. Risiken durch fehlende Technik für Europa und hohe Folgekosten werden diskutiert; Gegenstimme verweist auf hohe Cash-Position, geringe Verschuldung und Upside-Potenzial durch Produktinnovation.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Xiaomi eingestellt.

    Zur Xiaomi Diskussion

    Informationen zur Xiaomi Aktie

    Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 56,04 Mrd. € wert.

    Nikkei bleibt auf Rekordjagd - Talfahrt des Hang Seng geht weiter


    Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte sind am Montag mehrheitlich mit Gewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Gefragt waren einmal mehr Technologiewerte. Der japanische Nikkei 225 blieb auf Rekordjagd, und auch dem südkoreanischen Kospi …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Xiaomi

    Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,27 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,47 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +0,26 %.

    Xiaomi Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Xiaomi

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    -9,95 %
    -21,24 %
    -25,94 %
    -56,56 %
    +117,49 %
    -10,80 %
    +36,99 %
    ISIN:KYG9830T1067WKN:A2JNY1
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