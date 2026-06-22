Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 22.06. - TecDAX stark +0,91 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.012,73 PKT und steigt um +0,06 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +4,63 %, Fresenius Medical Care +1,54 %, RWE +1,45 %
Flop-Werte: Volkswagen (VW) Vz -1,84 %, Heidelberg Materials -1,64 %, Henkel VZ -1,49 %
Der MDAX bewegt sich bei 32.685,38 PKT und steigt um +0,21 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +3,90 %, Nordex +3,71 %, SILTRONIC AG +3,49 %
Flop-Werte: Schaeffler -1,66 %, Hugo Boss -1,59 %, Porsche Holding SE -1,52 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:31) bei 3.985,58 PKT und steigt um +0,91 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +4,63 %, SUESS MicroTec +3,90 %, Nordex +3,71 %
Flop-Werte: Verbio -2,26 %, freenet -1,24 %, Draegerwerk -1,19 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:50) bei 6.297,98 PKT und steigt um +0,34 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +4,63 %, argenx +1,85 %, Siemens Energy +1,25 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -1,94 %, Volkswagen (VW) Vz -1,84 %, Sanofi -1,60 %
Der ATX steht aktuell (09:59:51) bei 6.546,38 PKT und steigt um +0,45 %.
Top-Werte: voestalpine +1,53 %, OMV +1,26 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,98 %
Flop-Werte: Lenzing -2,02 %, Wienerberger -1,97 %, Oesterreichische Post -0,95 %
Der SMI steht bei 13.734,29 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.
Top-Werte: Lonza Group +1,38 %, Swiss Life Holding +1,01 %, Zurich Insurance Group +0,57 %
Flop-Werte: Holcim -1,72 %, Sika -0,87 %, CIE Financiere Richemont -0,74 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:20) bei 8.404,37 PKT und fällt um -0,23 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +2,33 %, Carrefour +1,82 %, ENGIE +1,12 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -1,94 %, Sanofi -1,60 %, Compagnie de Saint-Gobain -1,54 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.161,74 PKT und verliert bisher -0,51 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,65 %, Telia Company +1,41 %, Tele2 (B) +1,40 %
Flop-Werte: Sandvik -2,31 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -1,91 %, Skanska (B) -1,44 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.210,00 PKT und gewinnt bisher +0,32 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +3,21 %, Viohalco +2,39 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +2,26 %
Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,96 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,85 %, Piraeus Port Authority -0,75 %
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