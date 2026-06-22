Neotech Metals erhält Fördermittel in Höhe von 500.000 $ aus dem CMIF

Vancouver, British Columbia / 22. Juni 2026 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FRA: V690) („Neotech“ oder „das Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es vom Critical Minerals Innovation Fund („CMIF“) für eine nicht verwässernde Förderung in Höhe von 500.000 $ ausgewählt wurde, mit der es seine metallurgischen und verarbeitungstechnischen Testarbeiten beschleunigen kann.

Das Programm ist Teil einer umfassenderen Strategie, mit der die Provinz als zuverlässiger globaler Lieferant nachhaltig gewonnener kritischer Mineralien positioniert werden soll und vollständig integrierte, in Ontario ansässige Lieferketten aufgebaut werden sollen. Die Nachfrage nach kritischen Mineralien für die Herstellung von Batterien, für moderne Verteidigungstechnologien und Fertigungsverfahren steigt weltweit weiter an. Ontario verfügt über die Lagerstätten, qualifizierte Arbeitskräfte, das Fachwissen und ein unternehmensfreundliches Investitionsklima, sodass die Provinz ihren Platz als wettbewerbsfähigste Region der G7 für Investitionen, die Schaffung von Arbeitsplätzen und für unternehmerische Aktivitäten sichern kann.

Die Förderung in Höhe von 500.000 $ ist die maximale Fördersumme, die im Rahmen des CMIF-Programms pro Projekt gewährt werden kann. Die Finanzierung erfolgt in Form einer nicht verwässernden Förderung, wobei 50 % der förderfähigen Ausgaben erstattet werden, und zwar bis zu einer Gesamtsumme von 1.000.000 $ für metallurgische, hydrometallurgische und verarbeitungstechnische Testarbeiten im Zusammenhang mit dem Projekt Hecla-Kilmer des Unternehmens für Seltene Erden, Niob und Phosphat in Nord-Ontario. Die intrusive, in Apatit eingebettete mineralische Lagerstätte Hecla-Kilmer weist im Vergleich zu vielen sedimentären Phosphatquellen eine höhere Reinheit auf, wodurch das Projekt das Potenzial hat, gleichzeitig mehrere wachstumsstarke Sektoren zu bedienen, darunter Rohstoffe für LFP-Batterien, Seltenerdelemente für die Energiewende sowie kritische Mineralien für Verteidigungsanwendungen. Weitere Einzelheiten zum Umfang des Testprogramms und den damit verbundenen Ergebnissen werden in künftigen Pressemitteilungen bekannt gegeben.