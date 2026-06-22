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    Chef-Medienwächter

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    Geld von Internet-Riesen als Hilfe für Lokalmedien

    Für Sie zusammengefasst
    • Plattformen zahlen Vielfaltsbeitrag an Lokalmedien
    • Lokaljournalismus ist demokratische Infrastruktur
    • Digitalabgabe ist politisch umstritten und diskutiert
    Chef-Medienwächter - Geld von Internet-Riesen als Hilfe für Lokalmedien
    Foto: Askar - stock.adobe.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Medienaufseher Thorsten Schmiege plädiert zum Schutz lokaler Medien für einen finanziellen Vielfaltsbeitrag der großen Digitalplattformen. "Warum soll nicht ein angemessener Anteil an die zurückfließen, von deren Inhalten große Plattformen letztlich wirtschaftlich profitieren", sagte Schmiege der "Augsburger Allgemeinen".

    Die demokratische Funktion lokaler Medien sei "enorm". "Lokaljournalismus ist kein Nice-to-have, sondern demokratische Infrastruktur", sagte Schmiege. Er ist Vorsitzender der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM). Die Medienanstalten kontrollieren und fördern in den Ländern private Radio- und Fernsehanbieter sowie Online-Plattformen. Schmiege ist auch Präsident der Bayerischen Landesmedienzentrale (BLM).

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    Schmiege befürchtet Verschwinden von Vielfalt

    Gerade im Lokalen seien die Möglichkeiten der Einnahmen am freien Markt besonders begrenzt, sagte Schmiege. Lokale Information könne sich über Werbung allein kaum mehr ausreichend finanzieren. "Ein Vielfaltsbeitrag muss daher gezielt dort ankommen, wo sonst Vielfalt verschwinden würde."

    Ob und wie Medien durch Geld von den KI-Riesen und Plattformen unterstützt werden solle, wird seit langem kontrovers diskutiert. Der parteilose Medienstaatsminister der Bundesregierung, Wolfram Weimer, macht sich auf Bundesebene für eine Digitalabgabe stark. In der Koalition ist dies aber umstritten. So ist zum Beispiel CSU-Parteichef Markus Söder gegen eine solche Art der Abgabe. Auch Schmiege meint: Der Ansatz einer Digitalabgabe sei aus Sicht der Medienwirtschaft zwar "plausibel", es gebe aber auch Hürden./fd/DP/nas

    Meta Platforms (A)

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    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +1,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Bil..

    Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 839,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 810,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 908,00USD was eine Bandbreite von +61,42 %/+80,95 % bedeutet.





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