AKTIE IM FOKUS
SK Hynix ist jetzt Südkoreas wertvollstes Unternehmen
- SK Hynix überholt Samsung als wertvollstes Unternehmen
- SK Hynix Börsenwert 2,09 Bio Won knapp 1,2 Bio Euro
- Frühe HBM-Investition treibt Nachfrage durch KI-Boom
SEOUL (dpa-AFX) - Der Chipproduzent SK Hynix hat Samsung als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen Südkoreas abgelöst. Der Börsenwert von SK Hynix stieg am Montag um sechseinhalb Prozent auf den Rekordwert von 2,09 Billionen südkoreanischen Won oder umgerechnet knapp 1,2 Billionen Euro.
SK Hynix ist damit erstmals mehr wert als Samsung. Der Chip- und Handyhersteller kam am Ende des Börsenhandels am Montag auf 2,07 Billionen Won. Der Chip- und Handyhersteller hatte die Rangliste der wertvollsten Unternehmen des Landes seit der Jahrtausendwende angeführt.
Noch in den Nullerjahren stand SK Hynix wegen seiner hohen Schulden kurz vor dem Bankrott. Doch mittlerweile profitiert der Tech-Konzern davon, dass er früh in die Entwicklung von sogenannten HBM-Chips (High Bandwidth Memory) investiert hatte. Im Zuge des KI-Booms ist die Nachfrage nach den Hochleistungsspeicherchips regelrecht explodiert.
Die Firma mit Sitz in der südkoreanischen Stadt Icheon gilt als wichtigster Zulieferer von HBM-Chips für den US-Marktführer Nvidia . Der Aktienkurs von SK Hynix ist zuletzt rasant gestiegen - allein seit Beginn des Jahres um rund 350 Prozent; in den vergangenen zwölf Monaten hat sich das Papier mehr als verelffacht.
Samsung-Papiere sind seit Ende 2025 ebenfalls stark gefragt. Das Kursplus in diesem Jahr beläuft sich allerdings auf knapp 200 Prozent. Der starke Anstieg bei den beiden Schwergewichten ist der wichtigste Grund für den Höhenflug der Börse in Südkorea. Der südkoreanische Leitindex Kospi zog in diesem Jahr um fast 120 Prozent an./fkr/DP/zb/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 183,0 auf Tradegate (22. Juni 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +0,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,89 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,43 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +47,69 %/+72,30 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040
Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Deine ChatGPT Copy-Paste Antworten kannst du dir hier sparen. Macht hier nämlich auch kein Sinn. Wie viele deiner bisherigen Beiträge hier, die komplett wirr sind. Mit deinem prompt bist du im Übrigen null auf das Jevons eingegangen, nochmal für dich: Fallende Tokenpreise bedeuten nicht automatisch fallende Nvidia-Margen. Zugleich ist Nvidia nicht nur ein austauschbarer Chip-Zulieferer. Der Burggraben liegt zunehmend im Gesamtsystem: GPU, Rack-Architektur, NVLink, Networking, CUDA, Libraries, Software-Ökosystem und Time-to-Market. Selbst die Hyperscaler mit eigenen Chips ersetzen Nvidia nicht einfach komplett, sondern segmentieren Workloads: eigene Asics für planbare Massen-Inferenz, und Nvidia für flexible, frontiernahe und Workloads.
Was ich dagegen stellen möchte - und das ist real fundiert:
1. Die US Unternehmen haben ein außergewöhnlich starkes erstes Quartal bezüglich ihrer Gewinnentwicklung, und das zweite verspricht noch stärker zu werden. Hier ist es nicht totenstill, nein, da spielt laute Musik!
2. Die befürchtete Knappheit bei Rohstoffen und Energie wurde durch diverse ausgeklügelte Handlungen vieler Marktteilnehmer gemeinsam bisher verhindert, hier war der Markt also weitaus klüger als Analysten es vermutet haben. Eine Verschlechterung der Verhältnisse zeichnet sich nirgends ab!
3. Öl und andere Rohstoffe werden gerade nicht knapper, vielmehr werden die gebeutelten Förderländer im Nahen Osten nach dem Auseinanderfallen der OPEC noch mehr Angebot auf den Markt werfen, als dieser verkraften kann. D.h. einer sehr guten Versorgung werden sinkende Preise folgen.
4. Die lange Zeit bezweifelte Monetarisierung von KI ist doch längst da, abzulesen an den Bilanzen derer, die am Reigen teilnehmen; mithin wird KI zu einem weiter wachsenden Cash Bringer für all jene werden, die mit intelligenten Produkten und Dienstleistungen an der Verbreitung und dem Einsatz dieser neuen Technologien teilnehmen.
Dass du die USA verachtest, kann ich verstehen - geschenkt, doch deren wirtschaftliche Entwicklung sollte man nüchtern beobachten, wobei sich jeder irren kann, aber den von dir verzapften Unsinn kann ich nicht nachvollziehen. Dem Anleger schadet es nicht, auf blumiges Geschwätz und ideologische Platitüden ganz zu verzichten und mit seinem Kapital dort dabei zu sein, wo Wachstum sich entfaltet. Und das sind derzeit die USA wie kaum eine andere Region auf dieser Erde.