SK Hynix ist jetzt Südkoreas wertvollstes Unternehmen

SK Hynix ist damit erstmals mehr wert als Samsung. Der Chip- und Handyhersteller kam am Ende des Börsenhandels am Montag auf 2,07 Billionen Won. Der Chip- und Handyhersteller hatte die Rangliste der wertvollsten Unternehmen des Landes seit der Jahrtausendwende angeführt.

SEOUL (dpa-AFX) - Der Chipproduzent SK Hynix hat Samsung als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen Südkoreas abgelöst. Der Börsenwert von SK Hynix stieg am Montag um sechseinhalb Prozent auf den Rekordwert von 2,09 Billionen südkoreanischen Won oder umgerechnet knapp 1,2 Billionen Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Noch in den Nullerjahren stand SK Hynix wegen seiner hohen Schulden kurz vor dem Bankrott. Doch mittlerweile profitiert der Tech-Konzern davon, dass er früh in die Entwicklung von sogenannten HBM-Chips (High Bandwidth Memory) investiert hatte. Im Zuge des KI-Booms ist die Nachfrage nach den Hochleistungsspeicherchips regelrecht explodiert.

Die Firma mit Sitz in der südkoreanischen Stadt Icheon gilt als wichtigster Zulieferer von HBM-Chips für den US-Marktführer Nvidia . Der Aktienkurs von SK Hynix ist zuletzt rasant gestiegen - allein seit Beginn des Jahres um rund 350 Prozent; in den vergangenen zwölf Monaten hat sich das Papier mehr als verelffacht.

Samsung-Papiere sind seit Ende 2025 ebenfalls stark gefragt. Das Kursplus in diesem Jahr beläuft sich allerdings auf knapp 200 Prozent. Der starke Anstieg bei den beiden Schwergewichten ist der wichtigste Grund für den Höhenflug der Börse in Südkorea. Der südkoreanische Leitindex Kospi zog in diesem Jahr um fast 120 Prozent an./fkr/DP/zb/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 183,0 auf Tradegate (22. Juni 2026, 10:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +0,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,89 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,43 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4900 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +47,69 %/+72,30 % bedeutet.



