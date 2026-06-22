DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SAINT GOBAIN auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Saint-Gobain nach einem Treffen mit dem Management mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick des Baustoffkonzerns sei bestätigt worden, schrieb Jon Bell in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar. Der Fokus der Unternehmensführung liege weiterhin auf der Preis- und Kostendynamik, Margensteigerungen und dem Aufbau des Bereichs Bauchemie./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 77,40EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 09:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jon Bell

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar