DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SAINT GOBAIN auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Saint-Gobain nach einem Treffen mit dem Management mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick des Baustoffkonzerns sei bestätigt worden, schrieb Jon Bell in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar. Der Fokus der Unternehmensführung liege weiterhin auf der Preis- und Kostendynamik, Margensteigerungen und dem Aufbau des Bereichs Bauchemie./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 77,40EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 09:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Jon Bell
Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jon Bell
Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
Währung: EUR
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