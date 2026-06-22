Übernahmekrimi bei easyJet: US-Investor blitzt dreimal ab

easyJet gab am Montag bekannt, drei Übernahmeangebote von Castlelake LP abgelehnt zu haben. Das jüngste Angebot bewertete die Fluggesellschaft aus Luton, Bedfordshire, mit rund 4,74 Milliarden Pfund (5,46 Milliarden Euro). Die im FTSE 250 gelistete Fluggesellschaft bezeichnete es als einen "opportunistischen Versuch, easyJet billig zu erwerben". Der in Minneapolis ansässige Vermögensverwalter Castlelake gab bekannt, am 12. Juni ein erstes Barangebot für die Billigfluggesellschaft in Höhe von 560 Pence pro Aktie (6,45 Euro je Aktie) abgegeben zu haben. Ein zweites Angebot von 600 Pence pro Aktie (6,92 Euro je Aktie) folgte am 17. Juni, ein drittes am vergangenen Samstag in Höhe von 625 Pence pro Aktie (7,20 Euro je Aktie).

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Castlelake teilte mit, dass easyJet den jüngsten Vorschlag am Sonntag abgelehnt habe, nachdem zuvor bereits die beiden vorhergehenden Pläne zurückgewiesen worden waren. Castlelake sagte, der Vorstand von easyJet habe eine "fehlende Bereitschaft zu einem sinnvollen Dialog" gezeigt, und dass man den Vorschlag veröffentliche, damit die easyJet-Aktionäre dessen "Vorzüge" vor dem Stichtag am Freitag prüfen könnten. Castlelake erklärte, das dritte Übernahmeangebot verringere das Risiko bei der Umsetzung des Geschäftsplans von easyJet erheblich und schätzt, dass es im Vergleich zum Nettogegenwartswert des Aktienkurses von easyJet günstig sei, selbst unter der Annahme, dass die Fluggesellschaft ihr ambitioniertes Ziel erreichen würde, mittelfristig einen Vorsteuergewinn von mehr als 1 Milliarde GBP (1,15 Milliarden Euro) zu erzielen.

Der US-amerikanische Vermögensverwalter erklärte, er beabsichtige auch, eine teilweise Aktienalternative anzubieten, um den easyJet-Aktionären zu ermöglichen, weiterhin investiert zu bleiben. Die Fluggesellschaft erklärte, der Übernahmeplan sei vor dem Hintergrund eines "vorübergehend niedrigen Aktienkurses" vorgelegt worden und bewerte easyJet und seine Zukunftsaussichten dennoch "grundlegend unter". easyJet bezeichnete die geplante Eigentümerstruktur zudem als "undurchsichtig" und merkte an, dass das Bietervehikel zu 49 Prozent Castlelake und zu 51 Prozent EU-Bürgern sowie "möglicherweise weiteren, nicht genannten Investoren" gehören würde.

easyJet fügte hinzu: "Der Vorstand ist weiterhin fest von der Strategie von easyJet und ihrer Fähigkeit überzeugt, langfristig attraktive Werte für die Aktionäre zu schaffen. easyJet befindet sich in einer starken Position, die durch eine Bilanz mit Investment-Grade-Rating und positiver Nettoliquidität sowie eine hohe Kundenzufriedenheit und ein hohes Mitarbeiterengagement untermauert wird." Castlelake erklärte, der Vorschlag enthalte Einzelheiten zu Eigentums- und Führungsstrukturen, die eine verantwortungsvolle Führung von easyJet gewährleisten sollen.

Das Unternehmen gab bekannt, eine Partnerschaft mit Peter Bellew und Mark Breen als nationalen EU-Einzelinvestoren eingegangen zu sein. Bellew ist ehemaliger Chief Operating Officer von easyJet, während Breen Chief Executive Officer des Beratungsunternehmens Oneiros Aerospace ist und zuvor die saudi-arabische Billigfluggesellschaft flyadeal leitete. Der dritte Vorschlag sieht vor, dass diese nationalen EU-Partner durch ihr Eigentum und ihre Kontrolle über ein EU-Unternehmen in die geplante Übernahme investieren und sich daran beteiligen, erklärte Castlelake.

Castlelake sagte: "Diese vorgeschlagene Struktur entspricht den Strukturen, die von einer Reihe anderer europäischer Fluggesellschaften angewendet werden, die denselben EU-Eigentumsvorschriften unterliegen wie das Unternehmen. Castlelake ist zuversichtlich, dass dies eine klare und realisierbare Lösung ist, um die Einhaltung aller geltenden regulatorischen Anforderungen zu gewährleisten." Castlelake erklärte, man sei "sehr zuversichtlich", dass die Transaktion unter vollständiger Einhaltung aller geltenden regulatorischen Anforderungen strukturiert und abgeschlossen werde und alle erforderlichen formellen Genehmigungen zügig eingeholt würden.

Die Aktie von easyJet ist am Montag (11:10 Uhr, MESZ) auf Tradegate 2,41 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 5,95 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,89 % und einem Kurs von 5,982EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 11:16 Uhr) gehandelt.

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