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    ROUNDUP

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    Nordex erhält Aufträge über 484 Megawatt aus den USA - Aktie zieht an

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordex erhält Großaufträge aus den USA über 484 MW
    • 32 Turbinen N133/4.8 liefern rund 154 MW im Auftrag
    • 56 Turbinen N163/5.X liefern rund 350 MW für US-Projekt
    ROUNDUP - Nordex erhält Aufträge über 484 Megawatt aus den USA - Aktie zieht an
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    HAMBURG (dpa-AFX) - Großaufträge für den Windturbinenbauer Nordex : Es seien Order über insgesamt 484 Megawatt aus den USA eingegangen, teilte der MDax-Konzern am Montag in Hamburg mit. Geliefert werden sollen 32 Turbinen des Typs N133/4.8 mit einer Gesamtleistung von rund 154 Megawatt sowie 56 Turbinen des Typs N163/5.X mit einem Gesamtvolumen von rund 350 Megawatt. Die Namen der drei Kunden und der Projekte wurden nicht mitgeteilt. Die Nordex-Aktie legte zu.

    Mit einem Plus von 2,5 Prozent weitete die Aktie ihre Rally aus. Ausgehend vom Monatstief bei 37,54 Euro beträgt das Kursplus über 30 Prozent. Zuletzt kostete eine Nordex-Aktie 48,74 Euro.

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    Mit den Aufträgen aus den USA beschleunigt sich die gute Auftragslage im laufenden Quartal bei den Hamburgern. Seit Anfang April hat Nordex Auftragseingänge von rund 1,4 Gigawatt vermeldet. Zum Vergleich: Im ersten Quartal hatte Nordex Aufträge über 1,9 Gigawatt erhalten, davon gemessen am Auftragswert 8 Prozent aus Nordamerika. Die stärksten Märkte von Nordex sind Deutschland, Schweden und die Türkei.

    In den USA herrscht seit dem Amtsantritt von Donald Trump viel Unsicherheit über die längerfristige Nutzung von Windkraft. Der US-Präsident ist bekanntermaßen kein Fan von Erneuerbarer Energie. Zugleich haben die USA aber einen stark steigenden Strombedarf, nicht zuletzt durch den Bau vieler Rechenzentren und Nordex investierte auch in den Ausbau der Produktion in den USA.

    Laut Ajay Patel von Goldman Sachs zeigen die Aufträge die Fortschritte der Hamburger in den USA. Sie ergänzten das noch profitablere Geschäft in Deutschland. Insgesamt sieht Patel die gesamte Onshore-Brache weiter im Aufwind./lew/err/stk

    Nordex

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,49 % und einem Kurs von 48,66 auf Tradegate (22. Juni 2026, 10:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +21,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 11,53 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 59,00EUR was eine Bandbreite von -28,25 %/+20,95 % bedeutet.





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