Nach einer Handelsstunde lag der Dax mit 24.985 Punkten wieder knapp unter der zuletzt umkämpften Tausendermarke. Der deutsche Leitindex lag damit prozentual unverändert auf seinem Freitagsniveau. Der MDax legte zeitgleich noch um 0,1 Prozent auf 32.674 Punkte zu. Die beiden deutschen Indizes folgten den in Asien verbreiteten Kursgewinnen nur verhalten.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax tut sich am Montag weiterhin an der 25.000-Punkte-Marke schwer. Im frühen Handel stieg der Leitindex bis auf 25.082 Punkte und näherte sich so erneut seinem Rekordhoch von 25.507 Punkten. Der für den weiteren Anstieg erforderliche Rückenwind flachte aber schnell wieder ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Anleger suchen derzeit nach dem Kurstreiber für einen nachhaltigen Dax-Anstieg in Richtung Rekord. Wegweisend bleiben die Verhandlungen über ein finales Abkommen zur Beendigung des Iran-Krieges, die die LBBW zwischen "Drohkulisse und Diplomatie" sieht. Anhaltende Spannungen zwischen Israel und dem Libanon prägten am Wochenende das Bild, zuletzt aber gab es eine Annäherung zwischen den USA und dem Iran.

Am Sonntag seien "ermutigende Fortschritte" erzielt worden, hieß es in einer von den Vermittlern aus Katar und Pakistan auf der Plattform X verbreiteten Erklärung. Es sei ein Gesprächskanal zwischen den Kriegsparteien eingerichtet worden, um Missverständnisse oder Zwischenfälle in der Straße von Hormus zu vermeiden, erklärten die Vermittler. Ziel sei eine sichere Passage für kommerzielle Schiffe durch die Meerenge. Die Ölpreise blieben vor diesem Hintergrund auf ihrem tiefsten Niveau seit Kriegsbeginn.

Werte aus der Halbleiterbranche nahmen am Montag Rückenwind aus Asien auf. Nachdem SK Hynix der Aufstieg zum wertvollsten Unternehmen Südkoreas gelang, zogen hierzulande die Infineon-Aktien um 4,5 Prozent an. Sie näherten sich damit wieder ihrem Anfang Juni erreichten Hoch seit dem Jahr 2000. Wichtig für den Sektor könnte dann im Tagesverlauf noch die Rückkehr der US-Börsen werden nach dem dort verlängerten Wochenende.

Aus dem Chipbereich bewegten sich die Aktien von Elmos Semiconductor und den Branchenzulieferern Suss Microtec , Aixtron und Siltronic am Montag auch zwischen 2,6 und 4,5 Prozent im Plus. Neben Aixtron wurden nun auch die übrigen drei Titel in den MDax aufgenommen. Damit wird der Index der mittelgroßen Werte etwas technologielastiger.

Gefragt waren im Dax noch die Aktien von FMC , die mit einem Anstieg um 1,2 Prozent ein Hoch seit Februar erreichten. Richard Felton von Goldman Sachs äußerte sich optimistisch, dass der Dialysekonzern Anfang August in seinem Quartalsbericht wieder eine solide operative Ergebnissteigerung ausweisen wird.

Nordex kamen im MDax auf ein Plus von 2,5 Prozent. Die Aktien des Herstellers von Windkraftanlagen bauten damit ihre jüngste Erholungsrally nach US-Aufträgen aus. Ajay Patel von Goldman Sachs betonte die Fortschritte in den Vereinigen Staaten, die das noch profitablere Geschäft in Deutschland ergänzten.

Im Rahmen der vollzogenen Indexänderungen gibt Hochtief am Montag mit einem Anstieg um 0,6 Prozent sein Debüt im Dax. Der Baukonzern ersetzt dort die Papiere der VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE , die im MDax mit einem Abschlag von 1,8 Prozent gleich unter den schwächsten Werten waren. Für das frühere Dax-Mitglied ProSiebenSat.1 reicht es jetzt nicht einmal mehr für den SDax ./tih/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,31 % und einem Kurs von 186 auf Tradegate (22. Juni 2026, 10:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -13,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,56 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 16,22 Mrd.. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +27,78 %/+67,39 % bedeutet.



