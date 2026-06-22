Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag leicht gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,10 Prozent auf 126,22 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,98 Prozent.

Im Blick der Märkte steht weiterhin die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA. Die Gespräche in der Schweiz wurden zunächst unterbrochen. In einem Bericht zur Abreise von Irans Top-Verhandlern hieß es nun ein weiteres Vorgehen für die kommenden 60 Tage sei vereinbart worden und die Gespräche würden in dieser Woche weitergehen. Pakistan sprach zuletzt davon, dass im weiteren Wochenverlauf in kleineren Arbeitsgruppen weiterverhandelt werde.