BERNSTEIN RESEARCH stuft RYANAIR HLDGS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Outperform" belassen. Im europäischen Airline-Sektor bestehe noch Spielraum für eine weitere Konsolidierung, sei es durch Übernahmen oder durch Insolvenzen, schrieb Alex Irving am Freitag. Das größte Risiko gebe es nach dem Sommergeschäft, mehr als die Hälfte bisheriger Insolvenzen hätten in den letzten vier Monaten des Jahres stattgefunden. Besonders gefährdet seien Unternehmen mit schlechtem Kapitalmarktzugang. Davon gebe es nach wie vor zahlreiche, denn die sechs großen Fluglinien kontrollierten lediglich 70 Prozent der Kapazitäten. Ryanair habe in der Vergangenheit antizyklisch investiert, um vom Marktaustritt anderer Airlines zu profitieren. Dank seiner guten Nettoliquidität sowie einer operativen Marge im hohen Zehner-Prozentbereich sei das Unternehmen gut aufgestellt, dies erneut zu tun./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 13:45 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 25,87EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 10:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alex Irving

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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