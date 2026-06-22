Steht diese Buffett-Aktie jetzt vor einem gewaltigen Comeback?

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Kraft Heinz

Ungeachtet einer wachsenden Zahl an vor einer Spekulationsblase mahnenden Stimmen ist der KI-Trade noch immer voll in Fahrt. Auch in der vergangenen Woche waren vor allem Halbleiter-Aktien gefragt. Offenbar stimmen sich Anlegerinnen und Anleger auf die am Mittwochabend erwarteten Quartalszahlen von Speicherchiphersteller Micron ein.

Das Kapital für die massenhaften Käufe von Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerden muss jedoch irgendwoher kommen – das tut es seit geraumer Zeit und bis heute unverändert aus der Software- und Konsumgüterbranche, wie nicht zuletzt auch das neue Mehrjahrestief bei DAX-Schwergewicht SAP beweist. Doch auch Lebensmittelhersteller kämpfen mit einer Kurskrise. Dazu gehört seit Jahren mit Kraft Heinz auch ein Warren-Buffett-Wert, an dem von Greg Abel, dem neuen CEO von Berkshire Hathaway, bislang entgegen allen Gerüchten bemerkenswerterweise festgehalten hat. Die Position verfügt über einen Wert von immerhin 7,43 Milliarden US-Dollar, womit die Holding-Gesellschaft 27,5 Prozent aller Anteile hält.

Angesichts der immer günstigeren Unternehmensbewertung ist die Aktie des ikonischen Ketchup-Herstellers inzwischen ein Turnaround-Kandidat. Materialisiert hat sich dieser bislang jedoch noch nicht. Das könnte sich allerdings ändern, denn im Chart gibt es erste, zaghafte Anzeichen für eine Gegenbewegung, während das Unternehmen seine geplante Aufspaltung abgeblasen und im zurückliegenden Quartal erstmals seit über 2 Jahren wieder ein kleines Umsatzplus erzielen konnte, womit sich die finanzielle Visibilität verbessert hat. Halten beide Trends an, könnte die Aktie vor erheblichen Kursgewinnen stehen.

Kraft Heinz Chartsignale

Übergeordneter Abwärtstrend: Die Aktie von Kraft-Heinz handelt bereits seit vielen Jahren in einem äußerst hartnäckigen Abwärtstrend mit anhaltenden Verlusten.

Die Aktie von Kraft-Heinz handelt bereits seit vielen Jahren in einem äußerst hartnäckigen Abwärtstrend mit anhaltenden Verlusten. Erstes Kaufsignal: Die Anteile sind vor Kurzem über die 50-Tage-Linie geklettert, womit ein erster Buy-Trigger vorliegt. Ein weiterer könnte schon bald folgen.

Die Anteile sind vor Kurzem über die 50-Tage-Linie geklettert, womit ein erster Buy-Trigger vorliegt. Ein weiterer könnte schon bald folgen. Bullishe Divergenzen: In den technischen Indikatoren liegen erste Aufwärtstrends vor. Damit unterstützen sie mittelfristige eine Kehrtwende der Aktie.

In den technischen Indikatoren liegen erste Aufwärtstrends vor. Damit unterstützen sie mittelfristige eine Kehrtwende der Aktie. Chance auf Trendwende: Das Chartbild ist zwar weiter schwach, liefert aber die seit langer Zeit beste Ausgangslage für eine nachhaltige Gegenbewegung.

Quelle: Eigene Darstellung, abgebildeter Zeitraum: 22.06.2021 bis 22.06.2026

Bitte beachten Sie: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Außerdem kann die Rendite infolge von Wechselkursschwankungen kleiner oder größer als die Basiswertentwicklung ausfallen.

Kraft Heinz: Eine Wette auf den Turnaround

US-Konsumgüterhersteller sehen sich seit einiger Zeit gleich mehreren Problemen ausgesetzt. Die Lebenshaltungskostenkrise zwingt Verbraucherinnen und Verbraucher verstärkt zu Einsparungen – auch in den USA geht der Trend zunehmend zu Einzel- und Handelsmarken. Das schwächt die Preissetzungsmacht etablierter Hersteller, die gleichzeitig mit steigenden Produktkosten und wachsenden Handelshemmnissen kämpfen, sodass die Margen von mehreren Seiten unter Druck geraten. Damit sinken nicht nur die Erlöse, sondern auch die Gewinne. Häufige Umstrukturierungen, entweder durch Zukäufe oder Divestmentmaßnahmen, erschweren gleichzeitig die finanzielle Visibilität. Das strafen Investoren mit anhaltenden Verkäufen ab, obwohl die Unternehmensbewertungen optisch immer attraktiver werden.

Besonders hart getroffen hat es in den vergangenen Jahren Kraft Heinz. Gegenüber ihren früheren Allzeithochs haben die Anteile zwischenzeitlich fast 80 Prozent eingebüßt. Auch in den vergangenen 5 Jahren ging es fast ausschließlich bergab, da das Unternehmen keine Antworten auf die Krise zu finden scheint. Die zwischenzeitlich diskutierte Aufspaltung ist wieder vom Tisch – jetzt versucht es das Unternehmen mit einer regionalen Neuordnung, wie am Wochenende bekannt geworden ist.

Die Anzeichen für eine Trendwende verdichten sich

Allen Umständen zum Trotz ist Kraft Heinz im vergangenen Quartal zur Überraschung der Analystinnen und Analysten ein kleines Umsatzplus gelungen. Ein mit 5,2 Prozent überraschend starkes Umsatzwachstum auf internationalen Märkten konnten das Minus auf dem nordamerikanischen Heimatmarkt wettmachen. Vor diesem Hintergrund dürfte auch die regionale Neuordnung in Nordamerika, Europa + entwickelte pazifische Staaten sowie Emerging Marktes zu verstehen sein, welche neue Wachstumsimpulse liefern soll.

Das überraschende Wachstum ist am Markt nicht unbemerkt geblieben. Das Kursgeschehen hat sich seither auf einem niedrigen Niveau stabilisiert. Nach frischen Mehrjahrestiefs noch im März gelang der Aktie rasch ein kurzfristiger Aufwärtstrend und eine Rückeroberung der 50-Tage-Linie. Damit ist es zu einem ersten prozyklischen Kaufsignal gekommen.

Dieses wird unterstützt durch steigende technische Indikatoren, welche bereits seit einigen Monaten bullishe Divergenzen liefern und damit auf eine wachsende Wahrscheinlichkeit einer nachhaltigen Gegenbewegung hindeuten. Durch diesen Rückenwind gestärkt versuchten sich die Käuferinnen und Käufer zuletzt an einem Anstieg auch über die 200-Tage-Linie. Dieser scheiterte jedoch und die Aktie setzte zurück an die 50-Tage-Linie. Immerhin konnte jedoch die flachere der beiden aktuellen Abwärtstrendlinien überwunden werden. Auch das stärkt das technische Profil der Aktie.

Gelingen weitere Kaufsignale, ist das Kurspotenzial groß

Dem Trendstärkeindikator MACD ist der Sprung über die Signallinie gelungen. Zwar zeigt er unter der Nulllinie liegend noch einen intakten Abwärtstrend an, Crossings wie das jüngste genügen nach längeren Talfahrten jedoch häufig bereits für eine mehrwöchige oder sogar mehrmonatige Gegenbewegung.

Genau das könnte jetzt für den Anstieg über die 200-Tage-Linie sowie den Widerstandsbereich bei 25 US-Dollar genügen, wodurch Kurspotenzial bis rund 32 US-Dollar freigesetzt werden würde. Um dieses Szenario nicht zu gefährden, darf Kraft Heinz aber nicht mehr nachhaltig unter die 50-Tage-Linie beziehungsweise auf neue Mehrjahrestiefs fallen.

Historisch niedrige Bewertung, Mittelzuflüsse im Milliardenbereich

Bei der Unternehmensbewertung zeigt sich ein für die Branche aktuell übliches Bild. Die Kraft-Heinz-Aktie ist optisch bemerkenswert günstig – eine Folge des jahrelangen Abwärtstrends, der sich jedoch schneller vollzogen hat, als Erlöse und Gewinne gesunken sind. Dadurch haben sich Bewertungsvielfache unter dem mehrjährigen Mittel ergeben.

Das für 2026 geschätzte KGV liegt mit 11,1 um 9,3 Prozent unter der historischen Norm von 12,3. Dafür bietet Kraft Heinz eine Dividendenrendite 7,0 Prozent, was nicht nur um 42,2 Prozent über dem 5-Jahres-Durchschnitt, sondern um über 100 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt. Im Direktvergleich mit Mitbewerbern wie Conagra (10,6 Prozent) oder General Mills (7,3 Prozent) ist Kraft Heinz konkurrenzfähig. Die Ausschüttungsquote ist mit rund 63 Prozent fortgeschritten, aber noch sicher.

Weitere Highlights der aktuellen Unternehmensbewertung sind das günstige EV/EBITDA-Verhältnis von 8,9 sowie das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 7,7. Trotz rückläufiger Geschäfte hat Kraft Heinz in den vergangenen 12 Monaten einen noch immer beachtlichen Mittelzufluss in Höhe von 3,8 Milliarden US-Dollar erzielt. Dieser wird unter anderem für den konsequenten Abbau von Schulden genutzt. In den vergangenen 10 Jahren konnte das Unternehmen seine Nettoverbindlichkeiten um über 11 Milliarden US-Dollar auf zuletzt 17,04 Milliarden US-Dollar senken. Die sinkenden Zinskosten wirken sich gleichzeitig positiv auf den Unternehmensgewinn aus – mittelfristig ein wichtiger Hebel.

An der Wall Street wird der Aktie nur wenig zugetraut – ein Fehler?

Ungeachtet der günstigen Bewertung ist das Sentiment gegenüber der Aktie verhalten. Zwar ist die Coverage mit insgesamt 20 Einschätzungen breit, doch davon rät lediglich eine zum Kauf der Anteile, während neutrale Bewertungen mit 14 Nennungen den Konsens bilden. Darüber hinaus ist Kraft Heinz viermal zum Reduzieren sowie einmal zum Verkauf empfohlen.

Zugetraut wird den Anteilen dabei nicht viel. Der faire Wert wird im Mittel mit 23,47 US-Dollar angegeben, was gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Donnerstag einer Upside von 2,9 Prozent entspricht. Die pessimistischste Einschätzung veranschlagt den fairen Wert bei gerade mal 17,00 US-Dollar, dem steht eine sehr optimistische Prognose von 42,00 US-Dollar als Street-High-Target gegenüber.

Sollten sich die Charttechnik sowie die fundamental günstige Bewertung gegen den Analystenkonsens durchsetzen, könnten Expertinnen und Experten jedoch zum Überdenken ihrer aktuellen Einschätzungen gezwungen sein, was zusätzliche Impulse liefern könnte.

Kraft Heinz auf einen Blick

ISIN: US5007541064

US5007541064 Börsenwert: 27,1 Milliarden US-Dollar

27,1 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 7,0 Prozent

7,0 Prozent KGVe 2026: 11,1

11,1 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Halten

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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