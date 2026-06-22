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    SILTRONIC AG kehrt spektakulär in den MDAX zurück – Aktie explodiert

    Siltronic kehrt in den MDAX zurück: Die starke Streubesitz-Marktkapitalisierung und Zukunftstrends wie Künstliche Intelligenz stärken das Vertrauen der Kapitalmärkte.

    SILTRONIC AG kehrt spektakulär in den MDAX zurück – Aktie explodiert
    Foto: Adobe Stock
    • Siltronic ist ab dem 22.06.2026 wieder im MDAX gelistet.
    • Grund der Aufnahme ist die positive Entwicklung der Streubesitz-Marktkapitalisierung; die Entscheidung erfolgte im Rahmen der regulären Quartalsüberprüfung der Deutschen Börse.
    • Mit der Wiederaufnahme zählt Siltronic erneut zu den 50 größten börsennotierten Mid‑Cap-Unternehmen in Deutschland.
    • Die Siltronic‑Aktie bleibt zugleich weiterhin Bestandteil des TecDAX.
    • Dr. Michael Heckmeier (Vorstandsvorsitzender) wertet die MDAX‑Aufnahme als Vertrauensbeweis der Kapitalmärkte in die Strategie und die langfristigen Wachstumsperspektiven, gestützt durch Megatrends wie Künstliche Intelligenz.
    • Unternehmensprofil: weltweit führender Anbieter von Hightech‑Wafern mit Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA, rund 4.300 Mitarbeiter, seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei SILTRONIC AG ist am 30.07.2026.

    Der Kurs von SILTRONIC AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 93,83EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,23 % im Plus.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.511,51PKT (-0,47 %).


    SILTRONIC AG

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    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300
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