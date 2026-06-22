Hochtief ist im DAX: Geht die Kursparty jetzt weiter?

Hochtief hatte im Mai Rekordergebnisse gemeldet: hohe Gewinnzuwächse und einen historisch hohen Auftragsbestand. Der Aktienkurs hat sich binnen eines Jahres nahezu verdreifacht, der Börsenwert kletterte auf knapp 40 Milliarden Euro.

Der Essener Baukonzern Hochtief ist seit Montagmorgen neu im Leitindex DAX. Platz machen muss dafür die Porsche SE, die Holdinggesellschaft der Familien Porsche und Piëch und Großaktionärin des Volkswagen-Konzerns. Sie steigt in den MDAX ab. Hochtief notiert am ersten DAX-Tag rund 0,6 Prozent im Plus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das reichte trotz des vergleichsweise niedrigen Streubesitzanteils von rund 21 Prozent für die Indexaufnahme, die alle drei Monate anhand des Free-Float-Börsenwerts und der Handelsumsätze berechnet wird. Rund drei Viertel der Hochtief-Anteile liegen beim spanischen Infrastrukturriesen ACS, der das Unternehmen seit 2011 kontrolliert.

Die Aktie hat seit Jahresanfang 50 Prozent zugelegt. In den vergangenen vier Jahren konnte der Kurs sich sogar verzehnfachen. Treiber des Kursanstiegs ist vor allem das Geschäft in den USA. Dort profitiert Hochtief massiv vom Bauboom rund um Rechenzentren für Künstliche Intelligenz. Die Konzerntochter Turner ist etwa an einem Milliarden-Projekt in Indiana beteiligt, das die Meta-Plattformen mit KI-Infrastruktur versorgen soll. Hinzu kommen weltweit steigende Verteidigungsausgaben und milliardenstarke Infrastrukturprogramme.

Für die Porsche SE verlief das erste Quartal dagegen ernüchternd: Eine milliardenschwere Abschreibung auf die VW-Beteiligung drückte das Ergebnis auf ein Minus von mehr als 900 Millionen Euro. Damit litt auch der Börsenwert, der für die Indexzugehörigkeit maßgeblich ist. Schon im Vorjahr hatte die Porsche AG als Sportwagenbauer den DAX verlassen müssen.

Im MDAX gibt es drei weitere Neuzugänge aus dem SDAX: der Anlagenbauer Suss Microtec, der Chip-Entwickler Elmos Semiconductor sowie der Wafer-Hersteller Siltronic. Sie ersetzen die Versandapotheke Redcare Pharmacy, den Außenwerber Ströer und den Gabelstapler-Produzenten Jungheinrich.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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