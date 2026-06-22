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    Mercedes-Chefaufseher

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    'Zumutbar, wieder länger zu arbeiten'

    Für Sie zusammengefasst
    • Diskussion über wettbewerbsfähigere Arbeitskosten
    • Brudermüller fordert Rückkehr zur 40-Stunden-Woche
    • Längere Arbeitszeit zur Finanzierung des Systems nötig
    Mercedes-Chefaufseher - 'Zumutbar, wieder länger zu arbeiten'
    Foto: Arne Dedert - DPA

    STUTTGART (dpa-AFX) - Mercedes-Aufsichtsratschef Martin Brudermüller hat eine Diskussion über wettbewerbsfähigere Arbeitskosten in Deutschland gefordert. Es sei in der schwierigen Situation zumutbar, wieder länger zu arbeiten. "Wir sollten ernsthaft die Rückkehr zur 40-Stunden-Woche angehen", sagte Brudermüller dem "Handelsblatt".

    In der deutschen Autoindustrie ist bei den tarifgebundenen Unternehmen die 35-Stunden-Woche Standard - auch bei Mercedes-Benz . Gesetzlich verpflichtend ist sie nicht. Im Herbst dieses Jahres steht in der Metall- und Elektroindustrie - welche auch die Autoindustrie umfasst - die nächste Tarifrunde an.

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    Brudermüller: Deutschland zu teuer

    Arbeit sei in Deutschland im internationalen Vergleich zu teuer geworden. "Einen Produktivitätsvorteil gegenüber wichtigen Wettbewerbern haben wir nicht mehr", sagte Brudermüller. "Es gibt zwei Stellschrauben. Entweder Sie kürzen die Gehälter oder es wird länger gearbeitet für das gleiche Gehalt", sagte der frühere Chef des Chemiekonzerns BASF . Ersteres sei in der Praxis nicht zumutbar.

    Angesprochen auf eine längere Lebensarbeitszeit sagte Brudermüller, dass angesichts älter werdender Menschen der wirtschaftliche Verstand sage, "dass unser System ohne längere Arbeitszeit in sich nicht finanzierbar ist". Länger zu arbeiten, leiste einen Beitrag, im hohen Alter gesund und aktiv zu bleiben. Und: "Arbeit gibt den Menschen außerdem Struktur, Teilhabe und Sinn im Leben."

    Umstrittene Reform der Arbeitszeit

    In Deutschland sorgt derzeit auch eine geplante Reform der Arbeitszeiten für Diskussionen: Arbeitgeber fordern mehr Freiraum, Gewerkschaften lehnen die Pläne ab. Union und SPD haben bei der Reform der Arbeitszeit vereinbart, im Einklang mit der europäischen Arbeitszeitrichtlinie die Möglichkeit einer wöchentlichen statt einer täglichen Höchstarbeitszeit im Arbeitszeitgesetz zu schaffen.

    Nach dem aktuellen Arbeitszeitgesetz darf die tägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer acht Stunden nicht überschreiten. Sie kann unter bestimmten Voraussetzungen auf bis zu zehn Stunden verlängert werden. Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit müssen Arbeitnehmer eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden haben - eine Verkürzung auf zehn Stunden ist unter Voraussetzungen möglich etwa in Krankenhäusern, in Verkehrsbetrieben oder Gaststätten./rwi/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 48,58 auf Tradegate (22. Juni 2026, 11:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -6,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 42,91 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +23,87 %/+66,67 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurskorrektur der Mercedes‑Aktie: Technisch gelten kurzfristige Signale als überverkauft (H1 RSI, MACD‑Kaufsignal) mit möglicher Gegenbewegung zur 200er, Daily/Weekly zeigen aber Schwäche. Fundamental werden China‑Nachfrage, Margendruck und Wettbewerb als Treiber genannt; zugleich sehen manche wegen hoher Umsätze, Dividende und Rüstungs/F&E‑Projekten eine Bewertungs‑Chance, das Sentiment ist jedoch getrübt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.

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