Plant Kiyosaki den Kauf von Bitcoin und Gold?

Bitcoin notierte am Montagmittag bei 64.085 US-Dollar und damit auf Wochensicht über 2 Prozent im Minus. Auch Ethereum sowie die Edelmetalle Gold und Silber standen zuletzt unter Druck. Für Kiyosaki stellen diese Rücksetzer jedoch keinen Grund zur Sorge dar.

Der Bestsellerautor und Investor Robert Kiyosaki bleibt trotz der jüngsten Schwächephase an den Märkten für Gold, Silber Bitcoin und Ethereum überzeugter Befürworter alternativer Anlagewerte. Er erklärt, dass die aktuellen Kursrückgänge seine langfristige Einschätzung nicht verändert hätten. Stattdessen beobachte er die Märkte genau und bereite sich darauf vor, neue Positionen aufzubauen, sobald sich eine technische Trendwende bestätigt.

Kiyosaki: Preis allein sollte keine Investitionsentscheidung bestimmen

In einem Beitrag auf der Plattform X erläuterte Kiyosaki seine Anlagestrategie und warnte davor, Investitionsentscheidungen ausschließlich von kurzfristigen Kursbewegungen abhängig zu machen.

"Ein Fehler, den ich gemacht habe – und ich habe viele gemacht – ist, den Preis darüber entscheiden zu lassen, ob ich einen Vermögenswert kaufe oder verkaufe", schrieb Kiyosaki.

Bitcoin und Ethereum bleiben auf der Kaufliste

Kiyosaki bleibt weiterhin von den langfristigen Perspektiven von Bitcoin und Ethereum überzeugt und wartet derzeit auf klare technische Signale, die auf ein Ende des aktuellen Abwärtstrends hindeuten.

"Ich beobachte also die Preise für Gold, Silber, Bitcoin und Ethereum auf technischen Charts und werde kaufen, sobald sich der Abwärtstrend umkehrt", erklärte Kiyosaki.

Gold und Silber könnten vor einer größeren Aufwärtsbewegung stehen

Besonders positiv äußerte sich Kiyosaki über die Perspektiven von Gold und Silber. Nach seiner Einschätzung deuten die aktuellen Chartstrukturen auf eine bevorstehende starke Aufwärtsbewegung hin.

"Die technischen Charts für Gold und Silber zeigen, dass sie vor einem massiven Preisanstieg stehen", schrieb er.

Konkrete Kursziele oder technische Indikatoren nannte der Autor allerdings nicht.

Nachfrage wird weiter steigen

Kiyosaki warnt regelmäßig vor steigender Staatsverschuldung, anhaltendem Inflationsdruck und einer zunehmenden Belastung der traditionellen Finanzsysteme.

Nach seiner Einschätzung könnten genau diese Faktoren die Nachfrage nach alternativen Vermögenswerten langfristig weiter antreiben. Gold, Silber und Bitcoin würden von Anlegern zunehmend als Schutz gegen Kaufkraftverluste und wirtschaftliche Unsicherheit betrachtet.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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