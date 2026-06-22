Amazon setzt auf Stahl: Was hinter dem Deal steckt

Im Zentrum der Kooperation steht der Einsatz von Cloud-, Künstlicher-Intelligenz- und Edge-Technologien direkt in den Produktionsanlagen. ArcelorMittal will dafür Teile seiner Betriebs- und Informationstechnologie auf die Infrastruktur von AWS verlagern. Ziel ist es, Produktionsabläufe in Echtzeit zu überwachen und zu optimieren.

Der Stahlkonzern ArcelorMittal treibt die Digitalisierung seiner Werke gemeinsam mit Amazon Web Services (AWS) voran. Beide Unternehmen haben eine strategische Zusammenarbeit vereinbart, um industrielle Prozesse weltweit stärker zu automatisieren und die Effizienz in der Stahlproduktion zu steigern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

KI direkt an der Produktionslinie

Künftig sollen Sensordaten, industrielle Internet-of-Things-Anwendungen und maschinelles Lernen stärker genutzt werden. Dadurch will ArcelorMittal unter anderem vorausschauende Wartung ermöglichen, die Qualitätskontrolle automatisieren und digitale Abbilder von Anlagen und Produktionslinien schaffen.

AWS-Managerin Tanuja Randery betonte die Ambitionen des Stahlherstellers: "ArcelorMittal überdenkt die Abläufe in der Stahlproduktion – von der vorausschauenden Wartung von Hochöfen und anderen Industrieanlagen bis hin zur KI-gestützten Energieoptimierung." Durch den Einsatz von KI direkt am Produktionsstandort entstünden neue Möglichkeiten für sicherere und effizientere Betriebsabläufe an Standorten in 14 Ländern.

Auch ArcelorMittal sieht in der Produktion den nächsten großen Digitalisierungsschritt. "Die nächste Herausforderung der digitalen Transformation in der Stahlindustrie liegt in der Fertigung", erklärte Nik Puri, Group CIO und CISO des Unternehmens. Gemeinsam mit AWS werde Cloud-Technologie und KI direkt an den Ort der Produktion gebracht. Dadurch entstünden Anlagen, "die in Echtzeit wahrnehmen, lernen und optimieren".

Puri ergänzte: "So industrialisieren wir KI in großem Maßstab entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Stahlherstellung."

Amazon setzt auf CO₂-ärmeren Stahl

Neben der Technologiepartnerschaft haben Amazon und ArcelorMittal zudem eine mehrjährige Liefervereinbarung geschlossen. ArcelorMittal wird dabei in Europa und im Vereinigten Königreich CO₂-ärmeren XCarb-Stahl für Amazon-Standorte und Rechenzentren von AWS liefern.

Mit der Vereinbarung unterstützt Amazon sein Ziel, bis 2040 netto keine Kohlenstoffemissionen mehr zu verursachen. Beide Unternehmen wollen damit nach eigenen Angaben die Dekarbonisierung des Bausektors beschleunigen.

Weiterbildung für Mitarbeiter geplant

Ein weiterer Bestandteil der Zusammenarbeit ist ein globales Schulungsprogramm. AWS soll die Belegschaft von ArcelorMittal gezielt für den Einsatz von digitalen Technologien und Künstlicher Intelligenz qualifizieren.

Nach Angaben des Unternehmens ist ArcelorMittal in 60 Ländern aktiv und betreibt die Primärstahlproduktion in 14 Ländern. Im Jahr 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz von 61,4 Milliarden US-Dollar.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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