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    Nadellas KI-Alarm

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    Microsoft gegen KI-Monopol: Fressen KI-Giganten bald die Wirtschaft?

    Microsoft-Chef Satya Nadella warnt vor zu mächtigen KI-Giganten und fordert günstigere Modelle, mehr Nutzerkontrolle und neue Jobs statt Entlassungen.

    Nadellas KI-Alarm - Microsoft gegen KI-Monopol: Fressen KI-Giganten bald die Wirtschaft?
    Foto: Mark Lennihan - AP

    Microsoft-Chef Satya Nadella fordert laut einem Bericht des Wall Street Journal vom Sonntag, der sich auf ein Interview beruft, günstigere Modelle für künstliche Intelligenz und mehr Kontrolle für die Nutzer, um das Wachstum der Branche zu verändern. Der aktuelle Markttrend sieht vor, dass eine kleine Gruppe von Unternehmen den Wert der KI sichert und gleichzeitig Sicherheitswarnungen nutzt, um endlose Mittel für die Expansion zu fordern, zitierte das Nachrichtenportal Nadella. Nadella sagte, dass sich Unternehmen eher auf die Umstrukturierung der Mitarbeiterrollen als auf Entlassungen konzentrieren sollten, um Kosten zu senken.

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    Nadella kritisiert, dass sich der wirtschaftliche Wert von KI zu stark bei wenigen großen Modellanbietern konzentrieren könnte – etwa bei OpenAI, Anthropic oder Google. Seine Sorge: Wenn Unternehmen nur noch ihre Daten, Prozesse und ihr Wissen in fremde KI-Systeme einspeisen, könnten ganze Branchen Wertschöpfung verlieren, während die Renditen bei wenigen Plattformen landen. Das ist auch als strategische Botschaft von Microsoft zu lesen. Der Konzern will sich offenbar stärker als neutrale KI-Schaltzentrale für Unternehmen positionieren – also nicht nur als OpenAI-Vertriebspartner, sondern als Plattform, auf der Kunden verschiedene Modelle nutzen können. Dazu passt Microsofts jüngster Vorstoß bei Copilot Cowork: Microsoft betont, Nutzer seien nicht auf ein einziges Modell festgelegt, sondern könnten je nach Aufgabe effizientere oder leistungsstärkere Modelle wählen. Der Konzern verweist zudem darauf, dass Copilot Cowork in Tests im Schnitt 30 bis 40 Prozent günstiger pro Prompt gewesen sei als Claude Cowork mit Microsoft-365-Connector.

    Ein besonders interessanter Punkt: Microsoft prüft laut Axios sogar, DeepSeek als günstigere Modelloption für Copilot Cowork einzubinden. Das wäre geopolitisch heikel, weil DeepSeek aus China stammt, passt aber exakt zu Nadellas Argument: Unternehmen brauchen nicht für jede Aufgabe das teuerste Frontier-Modell, sondern sollten je nach Kosten, Sicherheit und Leistung auswählen können. Auch bei den Jobs setzt Nadella einen anderen Akzent als viele Tech-Chefs. Laut WSJ plädiert er nicht primär für Entlassungen, sondern dafür, Arbeitsrollen umzubauen. KI solle menschliche Arbeit ergänzen und Unternehmen produktiver machen, statt nur Stellen zu ersetzen. Das ist für Microsoft wichtig, weil die eigene Kundschaft vor allem aus Unternehmen besteht, die KI in Office, Teams, GitHub, Azure und Geschäftsprozesse einbauen wollen.

    Der größere politische Punkt dahinter: Nadella warnt vor einem KI-System, das Branchen aushöhlt. In einem eigenen Beitrag unter dem Titel "A frontier without an ecosystem is not stable" argumentierte er, ein reiner Fokus auf die neuesten Spitzenmodelle sei gefährlich, wenn kein breites Ökosystem entstehe, in dem Unternehmen ihr eigenes Wissen, ihre Arbeitsabläufe und ihre Lernprozesse behalten.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 330EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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