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    Marktkommentar

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    Kornelius Purps (antea): Nach der Golfkrise: Wo steht der Markt?

    Die Krise in der Golfregion ebbt ab, hinterlässt an den Märkten aber ihre Spuren. Vor allem der Goldpreis hinkt hinterher, doch dafür gibt es einen triftigen Grund.

    Marktkommentar - Kornelius Purps (antea): Nach der Golfkrise: Wo steht der Markt?
    Foto: www.assetstandard.de

    19.06.2026 - 

    Vielleicht, möglicherweise, eventuell – wir könnten hier die gesamte Litanei an Modaladverbien aufzählen, um die Wahrscheinlichkeit einer Beendigung des „Golfkriegs 2026“ abzuschätzen. Eine Absichtserklärung soll ja bereits (digital) unterschrieben sein, die für heute geplante Füllfederhalter-Unterzeichnung in Genf wurde aber erst einmal abgeblasen. Berichten zufolge habe sich Israel nicht an Punkt 1 der Vereinbarung gehalten: Sofortige Einstellung aller Militäroperationen. Seis drum, wir tun heute einfach mal so, als sei der Golfkrieg beendet. Das gibt mir die Möglichkeit, Bilanz zu ziehen: Wo stehen die Märkte heute im Vergleich zum Vorkriegsstatus Ende Februar? Welche Anlageklassen handeln bereits wieder auf Vorkrisen-Niveau, wo besteht noch Aufholbedarf? 

    Mit Beginn der Kampfhandlungen am 28. Februar war die Straße von Hormus für Frachtschiffe praktisch unpassierbar. Da normalerweise ein erheblicher Anteil der weltweiten Lieferungen von Rohöl, Gas und anderen Rohstoffen durch diese Meerenge erfolgt, waren es logischerweise auch deren Marktpreise, die unmittelbar am stärksten reagierten und sich in der Spitze teilweise verdoppelten.

    (...)


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