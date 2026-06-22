Hermes International Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 22.06.2026

Am heutigen Handelstag musste die Hermes International Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,97 % im Minus. Der Kursrückgang der Hermes International Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,12 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,97 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Hermès International ist ein französischer Luxuskonzern mit Fokus auf Lederwaren, Seidentüchern, Prêt-à-porter, Parfums und Uhren. Kern sind hochpreisige Taschen (z.B. Birkin, Kelly). Marktstellung: eine der exklusivsten Luxusmarken weltweit mit starker Preissetzungsmacht. Wichtige Konkurrenten: LVMH (Louis Vuitton), Kering (Gucci), Chanel. Alleinstellungsmerkmale: extreme Knappheit, Handarbeit, Heritage, kaum Rabatte, kontrollierte Distribution.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Hermes International-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +3,71 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,24 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,62 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -18,55 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,05 % geändert.

Hermes International Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,24 % 1 Monat +6,62 % 3 Monate +3,71 % 1 Jahr -23,30 %

Informationen zur Hermes International Aktie

Stand: 22.06.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 106 Mio. Hermes International Aktien. Damit ist das Unternehmen 173,66 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Kering und Co.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,19 %. Kering notiert im Minus, mit -0,04 %. Moncler notiert im Minus, mit -3,26 %.

Hermes International Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hermes International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hermes International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.