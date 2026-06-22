Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 22.06.26
Foto: Uwe Anspach - dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 22.06.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist SMI - Swiss Market Excess Return Index (-0,18 %) genz vorne. Gefolgt von DAX Performance (-0,35 %), SAP SE (-1,97 %), EURO STOXX 50 Price Index (+0,05 %).
Anzeige
Präsentiert von
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|SMI - Swiss Market Excess Return Index
|
Bonus Garantie
|GV1QJQ
|1,57 Mio.
|SAP SE
|
Cap
|DU9V5N
|374,31 Tsd.
|DAX Performance
|
Classic
|DN013Y
|250,12 Tsd.
|DAX Performance
|
Classic
|DN0130
|250,11 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Sonstige
|PU99C2
|246,62 Tsd.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte