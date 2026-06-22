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    Gewerkschaften und Arbeitgeber beraten mit Kanzleramtschef

    Für Sie zusammengefasst
    • Heute Gespräch der Sozialpartner mit Thorsten Frei
    • Bundeskanzler Friedrich Merz nimmt nicht teil
    • Union und SPD wollen Reformen vor der Sommerpause
    Gewerkschaften und Arbeitgeber beraten mit Kanzleramtschef
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Vertreter von Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden kommen heute mit Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) zu einem weiteren Gespräch über die Reformvorhaben der Bundesregierung zusammen. Ein Regierungssprecher teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, das Treffen im Kanzleramt finde am Nachmittag im Nachgang zu dem Treffen mit den Sozialpartnern statt. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nimmt diesmal nicht teil, wie es aus Teilnehmerkreisen hieß.

    Bei dem ersten Treffen von Vertretern der Bundesregierung mit Arbeitgebern und Gewerkschaften im Kanzleramt am 10. Juni war es um die Situation am Arbeitsmarkt, die Stabilität und Sicherung der Sozialversicherungen, Bürokratieabbau und Steuerpolitik gegangen. Im Anschluss hatten die Spitzen von Schwarz-Rot und die Sozialpartner weitere Gespräche vereinbart.

    Union und SPD wollen bis zur parlamentarischen Sommerpause grundlegende Reformen auf den Weg bringen./kli/DP/jha






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    Gewerkschaften und Arbeitgeber beraten mit Kanzleramtschef Vertreter von Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden kommen heute mit Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) zu einem weiteren Gespräch über die Reformvorhaben der Bundesregierung zusammen. Ein Regierungssprecher teilte auf Anfrage der Deutschen …
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