UBS stuft Prosus auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Prosus von 79 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel sei vor allem auf die jüngsten Wechselkursschwankungen des US-Dollar zum Euro zurückzuführen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Freitag. Da die kurzfristigen Risiken bereits eingepreist seien, sei die Gelegenheit günstig für einen Kauf der Aktie der Beteiligungsgesellschaft./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 18:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 37,96EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 12:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Prosus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 81

Kursziel alt: 79

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar