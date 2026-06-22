UBS stuft Prosus auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Prosus von 79 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel sei vor allem auf die jüngsten Wechselkursschwankungen des US-Dollar zum Euro zurückzuführen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Freitag. Da die kurzfristigen Risiken bereits eingepreist seien, sei die Gelegenheit günstig für einen Kauf der Aktie der Beteiligungsgesellschaft./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 18:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 18:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 37,96EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 12:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jo Barnet-Lamb
Analysiertes Unternehmen: Prosus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 81
Kursziel alt: 79
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jo Barnet-Lamb
Analysiertes Unternehmen: Prosus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 81
Kursziel alt: 79
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