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    Aktien Frankfurt

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    Dax ohne klaren Trend - Anleger beäugen Nahost-Verhandlungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax pendelt um die Marke von 25000 Punkten
    • Verhandlungen USA-Iran schaffen Marktunsicherheit
    • Halbleiter stark gefragt Infineon und Suss
    Aktien Frankfurt - Dax ohne klaren Trend - Anleger beäugen Nahost-Verhandlungen
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax bleibt am Montag weiter auf Trendsuche. Wie zuletzt pendelt der deutsche Leitindex um die runde Marke von 25.000 Punkten. Nach einem Tageshoch von 25.082 Punkten drehte der Dax ins Minus und gab zuletzt 0,2 Prozent nach auf 24.938 Punkte. Der MDax büßte 0,4 Prozent ein auf 32.493 Punkte.

    Die Börsen feierten bislang keinen Friedensvertrag, sondern honorierten lediglich Fortschritte auf dem Weg dorthin, kommentierte Maximilian Wienke, Marktanalyst beim Broker eToro. Nach dem Auftakt der Gespräche zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz auf der Ebene der Verhandlungsführer soll es unmittelbar im Anschluss weitere Beratungen auf Arbeitsebene geben. Wienke sieht daher eine kritische Übergangsphase, in der die größte Gefahr nicht von der Konjunktur, sondern einem möglichen Scheitern der Verhandlungen ausgehe.

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    Daher sorgen selbst die zuletzt stark gefallenen Ölpreise nicht für den erhofften Befreiungsschlag. Sie bewegen sich seit Tagen auf ihrem tiefsten Niveau seit Kriegsbeginn.

    Ungeachtet dessen bleiben Werte aus der Halbleiterbranche enorm gefragt. Nachdem SK Hynix der Aufstieg zum wertvollsten Unternehmen Südkoreas gelang, steuern hierzulande die Infineon-Aktien mit plus 5 Prozent wieder auf ihr Anfang Juni erreichtes Hoch seit dem Jahr 2000 zu. Wichtig für den Sektor könnte im Tagesverlauf die Rückkehr der US-Börsen nach dem verlängerten Wochenende werden.

    Im MDax tendieren die Aktien von Elmos Semiconductor und Siltronic ebenfalls stark. Bei Suss Microtec kommt es derweil nach einem weiteren Rekord zu ersten Gewinnmitnahmen. Am Morgen hatten sich die Papiere im Jahr 2026 verdreifacht. Aixtron drehten leicht ins Minus. Zu den schon etablierten Aixtron gesellten sich die übrigen drei Werte in den MDax . Damit wurde der Index der mittelgroßen Werte etwas technologielastiger.

    Im Dax feierte Hochtief mit leichtem Plus ein verhaltenes Debüt im Dax. Der Baukonzern ersetzt dort die Papiere der VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE , die im MDax der schwächste Wert waren. Sie bestätigten damit den Branchentrend, der nach der Gewinnwarnung von BMW in der Vorwoche angeschlagen ist.

    Nordex besetzten derweil die MDax-Spitze. Die Aktien des Herstellers von Windkraftanlagen bauten damit ihre jüngste Erholungsrally nach US-Aufträgen aus. Ajay Patel von Goldman Sachs betonte die Fortschritte in den USA, die das noch profitablere Geschäft in Deutschland ergänzten./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 185,8 auf Tradegate (22. Juni 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -13,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 16,12 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +27,94 %/+67,60 % bedeutet.





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