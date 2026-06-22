EcoModular treibt den Antrag für das EIC-STEP-Scale-Up-Programm voran, um die Expansion der europäischen Fertigung zu unterstützen

Die KI-native Robotikplattform beauftragt Catalyze, den europäischen Spezialisten für Innovationsfinanzierung, mit der Vorbereitung des Antrags für das STEP-Scale-Up-Programm des Europäischen Innovationsrats, wobei sein EU Manufacturing Hub als Anker für eine geplante europäische Expansion dienen soll

DUBLIN, IRLAND / ACCESS Newswire / 22. Juni 2026 / EcoModular, die KI-native Robotikplattform für die volumetrische Fertigung, die von Ascotway Limited betrieben wird und eine Direktnotierung am Nasdaq Capital Market anstrebt, gab heute bekannt, dass das Unternehmen Catalyze B.V., eine führende europäische Beratungsfirma für Innovationsfinanzierung, mit der Vorbereitung und Einreichung eines Antrags für das STEP-Scale-Up-Programm des Europäischen Innovationsrats (European Innovation Council, EIC) beauftragt hat. Der Antrag wird für die Bewertungsrunde des Programms mit Stichtag 9. September 2026 vorbereitet.

Das EIC-STEP-Scale-Up-Programm ist Teil der Plattform „Strategic Technologies for Europe“ (STEP) der Europäischen Union und wird vom Europäischen Innovationsrat verwaltet. Es soll europäischen Unternehmen, die strategische Technologien in den Bereichen Digitalisierung, saubere und ressourceneffiziente Technologien sowie Biotechnologie skalieren, Investitionsunterstützung bieten und verfügt für das Jahr 2026 über ein Programmbudget von 300 Millionen Euro. Die Anträge werden in festgelegten Bewertungsrunden geprüft, wobei die Ergebnisse einer unabhängigen Expertenbewertung und gegebenenfalls der Due-Diligence-Prüfung des EIC-Fonds unterliegen.

Der Antrag von EcoModular stützt sich auf den EU Manufacturing Hub, die volumetrische Fertigungsanlage des Unternehmens, die als Produktions- und Skalierungsbasis für das robotergestützte, KI-gesteuerte Fertigungsmodell der Plattform dienen soll. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Schwerpunkt der Plattform auf Automatisierung, Ressourceneffizienz und nachhaltiger Produktion eng mit den strategischen Technologieprioritäten übereinstimmt, die das Programm unterstützen soll.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Catalyze gemeinsam mit dem Management von EcoModular die Bewerbungsstrategie, die Entwicklung und Ausarbeitung des Antrags, die Budgetplanung und die Erstellung der Begleitunterlagen sowie das gesamte Einreichungsmanagement leiten. Die Vereinbarung wurde im Namen von EcoModular vom Chief Executive Officer und Mitbegründer Edvinas Cinga unterzeichnet.