Getty Images-Aktie schießt 200% hoch

Finanzielle Details wurden nicht genannt, und es wurde auch nicht offengelegt, ob Gettys Bilder zum Trainieren zukünftiger OpenAI-Modelle verwendet werden sollen.

Der Grund: Getty gab am Sonntag in einer Erklärung bekannt, dass Bilder aus seiner Bilddatenbank in die Such- und Entdeckungsfunktionen von ChatGPT integriert werden.

In der Spitze stiegen die Aktien von Getty Images im frühen Handel am Montag um rund 200 Prozent.

Der extreme Anstieg im Handel am Montag wiederum hat aber noch einen anderen Grund: Die Aktien haben einen geringen Freefloat. Dadurch regiert der Kurs bei vermehrtem Kaufinteresse mit extremen kursausschlägen. Das gleiche gilt auch für vermehrte Verkäufe.

Die Anteilsscheine der Bildagentur sind seit Jahresbeginn zunächst stark gefallen, bei einem Minus von rund 55 Prozent und schloss noch am Freitag bei 0,61 US-Dollar. Im Mai meldete Getty zudem Quartalsumsätze, die hinter den Erwartungen zurückblieben. Und das Unternehmen wartet weiterhin auf die Genehmigung zur Übernahme des Konkurrenten Shutterstock für 3,7 Milliarden US-Dollar.

Die größte Befüchrtung der Anleger von Getty war aber: OpenAI und andere KI-Entwickler könnten dem Unternehmen Kunden abwerben. Und Getty wehrte sich zunächst gegen die Technologie. Das Unternehmen versuchte, einen eigenen KI-Bildgenerator zu entwickeln. Nun erfolgt der Schulterschluss beider Unternehmen.

OpenAI indes hat bereits eine Reihe von Lizenzverträgen mit Nachrichtenverlagen und Medienunternehmen abgeschlossen, da der ChatGPT-Entwickler in Bereiche wie Videoproduktion und Werbung expandiert.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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