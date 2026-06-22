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    Zusammenarbeit mit OpenAI

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    Getty Images-Aktie schießt 200% hoch

    Die Aktien von Getty Images haben sich im frühen Handel nahezu verdreifacht. Der Grund: Die Zusammenarbeit mit OpenAI. Das ist aber nicht die einzige Ursache, für diesen kometenhaften Anstieg.

    Für Sie zusammengefasst
    Zusammenarbeit mit OpenAI - Getty Images-Aktie schießt 200% hoch
    Foto: Andreas Gebert - dpa

    In der Spitze stiegen die Aktien von Getty Images im frühen Handel am Montag um rund 200 Prozent.

    Der Grund: Getty gab am Sonntag in einer Erklärung bekannt, dass Bilder aus seiner Bilddatenbank in die Such- und Entdeckungsfunktionen von ChatGPT integriert werden. 

    Finanzielle Details wurden nicht genannt, und es wurde auch nicht offengelegt, ob Gettys Bilder zum Trainieren zukünftiger OpenAI-Modelle verwendet werden sollen.

    Der extreme Anstieg im Handel am Montag wiederum hat aber noch einen anderen Grund: Die Aktien haben einen geringen Freefloat. Dadurch regiert der Kurs bei vermehrtem Kaufinteresse mit extremen kursausschlägen. Das gleiche gilt auch für vermehrte Verkäufe.

    Die Anteilsscheine der Bildagentur sind seit Jahresbeginn zunächst stark gefallen, bei einem Minus von rund 55 Prozent und schloss noch am Freitag bei 0,61 US-Dollar. Im Mai meldete Getty zudem Quartalsumsätze, die hinter den Erwartungen zurückblieben. Und das Unternehmen wartet weiterhin auf die Genehmigung zur Übernahme des Konkurrenten Shutterstock für 3,7 Milliarden US-Dollar.

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    ISIN:US3742751056WKN:A3DH6V
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    Die größte Befüchrtung der Anleger von Getty war aber: OpenAI und andere KI-Entwickler könnten dem Unternehmen Kunden abwerben.  Und Getty wehrte sich zunächst gegen die Technologie. Das Unternehmen versuchte, einen eigenen KI-Bildgenerator zu entwickeln. Nun erfolgt der Schulterschluss beider Unternehmen.

    OpenAI indes hat  bereits eine Reihe von Lizenzverträgen mit Nachrichtenverlagen und Medienunternehmen abgeschlossen, da der ChatGPT-Entwickler in Bereiche wie Videoproduktion und Werbung expandiert.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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    Zusammenarbeit mit OpenAI Getty Images-Aktie schießt 200% hoch Die Aktien von Getty Images haben sich im frühen Handel nahezu verdreifacht. Der Grund: Die Zusammenarbeit mit OpenAI. Das ist aber nicht die einzige Ursache, für diesen kometenhaften Anstieg.
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