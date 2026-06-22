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    Bald wieder 3-stellige Kurse?

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    Warum Infineons neues Werk in Dresden ein Gamechanger für KI-Chips sein könnte

    Infineon eröffnet seine neue Dresdner Chipfabrik, die größte Einzelinvestition der Konzerngeschichte. Was das für den KI-Boom bedeutet, und warum Analysten jetzt das Kursziel anheben.

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    Bald wieder 3-stellige Kurse? - Warum Infineons neues Werk in Dresden ein Gamechanger für KI-Chips sein könnte
    Foto: Robert Michael/dpa

    Infineons neue Chipfabrik in Dresden soll dem Konzern bis zu 9,8 Milliarden Euro jährliche Kapazität im Wachstumsmarkt KI-Stromversorgung bringen. Das geht aus einer aktuellen Analyse der Bank of America hervor, die das Papier mit Kaufempfehlung und einem Kursziel von 108 Euro bewertet.

    Die sogenannte Smart Power Fab, Infineons bislang größte Einzelinvestition, öffnet am 2. Juli offiziell ihre Tore. Das Werk in Dresden wurde 2022 mit einem geplanten Investitionsvolumen von fünf Milliarden Euro angekündigt und zielt auf Leistungshalbleiter sowie analoge Schaltkreise ab, die vor allem in der Energieversorgung von Rechenzentren und KI-Infrastruktur gebraucht werden. Nach Einschätzung der Bank-of-America-Analysten könnte die Fabrik mittelfristig einen Gesamtoutput von sechs Milliarden Euro erreichen, wobei rund 55 Prozent der Kapazität auf KI-relevante Anwendungen entfallen würden.

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    Allein die Anlaufphase in Dresden soll den Umsatz im Rechenzentrumsgeschäft des Konzerns im Jahr 2027 um rund 1,65 Milliarden Euro steigern. Zusammen mit bereits laufenden Werken in Kulim und Villach sowie einer Umwidmung älterer Transistoren-Kapazitäten ergibt sich laut der Analyse ein Gesamtpotenzial von fast zehn Milliarden Euro in diesem Segment. Zum Vergleich: Im Jahr 2025 machten KI-nahe Anwendungen noch rund acht Prozent des Konzernumsatzes aus, bis 2028 soll dieser Anteil auf ein Viertel steigen.

    Die Analysten rechnen auch damit, dass Infineon seine Profitabilitätsziele nach oben anpassen wird. "Wir sehen Raum für Infineon, seine Segment-Ergebnismarge von 25 Prozent auf über 28 Prozent zu heben", heißt es in dem Report. Historisch habe das Management solche Anpassungen stets erst dann vorgenommen, wenn die operative Umsetzung bereits einen Schritt weiter war, als das offizielle Ziel vermuten ließ.

    Für den Ausbau erhöht die Bank of America ihre Investitionsschätzungen: Die Gesamtkapitalausgaben für die Jahre 2026 bis 2028 klettern im Modell von 7,1 auf 8,1 Milliarden Euro. Aktuell wird die Aktie mit dem 12,5-fachen des für 2028 erwarteten Betriebsgewinns gehandelt, was gegenüber vergleichbaren Halbleiterunternehmen einem Abschlag von 23 bis 40 Prozent entspricht.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,54 % und einem Kurs von 86,55EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 13:21 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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