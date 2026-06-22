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    Sopra Steria erhält das Level 2 Responsible Digital Label und stärkt seine verantwortungsvolle digitale Strategie

    • Sopra Steria wurde mit dem Level 2 Responsible Digital Label ausgezeichnet, der höchsten Auszeichnung, die vom Institute for Responsible Digital verliehen wird.
    • Diese Anerkennung spiegelt das starke und langfristige Engagement der Gruppe wider, ökologische, soziale und ethische Aspekte in ihre Aktivitäten einzubeziehen.
    • Die Einführung und Förderung verantwortungsvoller digitaler Praktiken stärkt die europäische Positionierung von Sopra Steria weiter, unterstützt durch die Ernennung von Responsible Digital-Leitern und die Ausweitung der Initiative auf neue Unternehmen.

    PARIS, 22. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, ein bedeutendes europäisches Technologieunternehmen, wurde vom Institute for Responsible Digital für seine Beratungs- und Systemintegrationsaktivitäten in Frankreich sowie für die Fachabteilungen des Konzerns mit dem Level 2 Responsible Digital Label ausgezeichnet. Diese Anerkennung unterstreicht die ausgereifte und langjährige Ausrichtung des Ansatzes, der darauf abzielt, verantwortungsbewusstes digitales Handeln zu einem dreifachen Hebel für eine nachhaltige Transformation zu machen: in den Betriebsabläufen, im Umgang mit den Mitarbeitern und bei den digitalen Dienstleistungen für die Kunden.

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    Gestaltung verantwortungsbewussterer digitaler Praktiken im Zeitalter der künstlichen Intelligenz 

    Vor dem Hintergrund der immer schnelleren Verbreitung künstlicher Intelligenz erlangt der Umgang mit den ökologischen, sozialen und ethischen Auswirkungen digitaler Technologien eine neue Dimension. Dies ist für Sopra Steria und seine Kunden zu einem zentralen Thema in Bezug auf Resilienz, Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit geworden.

    Dass spiegelt sich in der Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien in die Gestaltung digitaler Dienste wider.

    Sopra Steria stützt seine Ökodesign-Praktiken auf den Allgemeinen Rahmen für das Ökodesign digitaler Dienste (RGESN), mit dem Ziel, den IT- und Energieverbrauch zu senken und die vorzeitige Veralterung von Endgeräten (PCs, Bildschirme, Netzwerke und Server) zu verhindern.

    Der Konzern hat zwei Open-Source-Lösungen entwickelt, um die Umweltauswirkungen digitaler Produkte und Dienste zu bewerten: eine mit Schwerpunkt auf dem Ökodesign von KI-Modellen[1] und die andere zur Bewertung von Informationssystemen als Ganzes[2]. „Responsible Digital" bindet die Fachabteilungen in die Optimierung der Infrastruktur und die Integration von Anforderungen an die Nachhaltigkeit in die IT-Beschaffung ein. Das Projekt leistet einen Beitrag zu den europäischen Normungsbemühungen für ressourcenschonende KI (CEN-CENELEC).

    Bis Ende 2025 wurden mehr als 10.000 Mitarbeiter geschult oder für die Prinzipien des Ökodesigns sensibilisiert.

    Klicken Sie hier, um mehr zu lesen. 

    [1] Repository-Code:  GitHub – sustain4ai/ecomondai 

    [2] Repository-Code : GitHubG4IT 

    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2997354/Sopra_Steria_Logo_Logo.jpg

    Kontakt:
    Aurélien Flaugnatti
    aurelien.flaugnatti@soprasteria.com

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sopra-steria-erhalt-das-level-2-responsible-digital-label-und-starkt-seine-verantwortungsvolle-digitale-strategie-302806271.html






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    Sopra Steria erhält das Level 2 Responsible Digital Label und stärkt seine verantwortungsvolle digitale Strategie Sopra Steria wurde mit dem Level 2 Responsible Digital Label ausgezeichnet, der höchsten Auszeichnung, die vom Institute for Responsible Digital verliehen wird.Diese Anerkennung spiegelt das starke und langfristige Engagement der Gruppe wider, …
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