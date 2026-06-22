DZ BANK stuft 1&1 auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von 1&1 beim fairen Wert von 24 Euro auf "Halten" belassen. Karsten Oblinger sah seine Erwartungen durch den Bericht nach dem ersten Quartal und dem Ausblick bestätigt, wie er am Montag anlässlich der erneuten Herausnahme aus dem TecDax schrieb. Der Mobilfunkanbieter könnte mittelfristig eine zentrale Rolle bei einer möglichen Konsolidierung des deutschen Telekommunikationsmarktes spielen./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 10:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 10:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 20,65EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Karsten Oblinger

Analysiertes Unternehmen: 1&1

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

