Nigel Farage fordert Neuwahl

LONDON (dpa-AFX) - Nach der Rücktrittsankündigung des britischen Premierministers Keir Starmer fordert Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage eine Neuwahl. Seine rechtspopulistische Partei Reform UK sei bereit, "radikale Veränderungen herbeizuführen", schrieb er in einem X-Beitrag.

Wenn die Labour-Partei glaube, sie könne den Premier einfach austauschen, "wird sie eine böse Überraschung erleben", drohte er. In Umfragen liegen die Rechtspopulisten seit Monaten vor den einstigen Volksparteien Labour und den Konservativen. Regulär steht jedoch erst 2029 wieder eine Parlamentswahl an.