HENSOLDT Aktie leidet unter Verkäufen - 22.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Mit einer Performance von -3,37 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,89 %, geht es heute bei der HENSOLDT Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei HENSOLDT, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -3,15 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -8,32 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,92 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die HENSOLDT um -0,90 % verloren.

HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,32 % 1 Monat -20,92 % 3 Monate -3,15 % 1 Jahr -25,19 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Stand: 22.06.2026, 12:40 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Aspekte der Hensoldt-Aktie. Optimisten verweisen auf ein starkes Orderbuch (ca. 9,8 Mrd.), wachsende Auftragseingänge und Umsatzziele um 6 Mrd. sowie die Positionierung als Systemanbieter (KI-gestützte Abwehr, Freyja/Fire Point). Skeptiker warnen vor Gewinn-Verzögerungen und Leerverkäufer-Druck; chartseitig wird ein Kursziel um 72€ als potenzieller Anker genannt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,08 Mrd. € wert.

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HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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