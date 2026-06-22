ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Ziel für Infineon auf 102 Euro - 'Outperform'
- Kursziel Infineon erhöht auf 102 Euro bestätigt
- CPU-Renaissance als zweite Triebfeder neben GPU
- Infineon und Renesas profitieren von KI-Nachfrage
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Infineon von 74 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Renaissance des Marktes für Hauptprozessoren (CPU) kristallisiere sich als zweite Triebfeder für die Nachfrage im Leistungshalbleiter-Bereich neben Grafik- und Bildbearbeitungs-Chips (GPU) heraus, schrieb David Dai in seiner jüngsten Einschätzung. Davon sollte insbesondere Infineon profitieren, aber auch der japanische Branchenkollege Renesas. Für beide Unternehmen gewinne das Thema Künstliche Intelligenz (KI) mehr Bedeutung als bisher von den Investoren wahrgenommen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 19:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2026 / 20:30 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,56 % und einem Kurs von 85,75 auf Tradegate (22. Juni 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +6,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,60 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 113,09 Mrd..
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 89,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -14,80 %/+17,44 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 102 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Infineon Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Ja stimmt, meinte 90 % von den zuvor generierten 100 % Zuwächsen. Das kann natürlich immer passieren, wenn die marktbestimmenden Akteuere davon ausgehen, dass (leider) nur ein Hype eingepreist wurde. Glaube ich persönlich bei Infineon nicht; gab aber natürlich v.a. in der Nach-Corona-Zeit viele solche Beispiele (Teamviewer, Etsy, Paypal, Hellofresh etc.).
Es ist eigentlich immer dasselbe Spiel. Leute versuchen kurzfristige Kursentwicklungen vorherzusagen und haben dabei eine Wahrscheinlichkeit von ziemlich genau 50 %, dass sie dabei Recht haben. Eine Aktie, die kurzfristig um 100 % gestiegen ist, kann problemlos nochmal um 50 % steigen (z.B. wie jetzt bei Infineon, wo die Analysten die Aktie einfach immer höher treiben...), genauso kann sie innerhalb von 1 Monat wieder um 90 % fallen, wenn sich Gewinnmitnahmen verstetigen, Stop Losses abgeräumt werden, Panik kommt, dass die Gewinne wegschmelzen.