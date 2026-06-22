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RENK Group Aktie leidet unter Verkäufen - 22.06.2026
Am heutigen Handelstag muss die RENK Group Aktie bisher Verluste von -3,22 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.
RENK Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 22.06.2026
Mit einer Performance von -3,22 % musste die RENK Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,56 %, geht es heute bei der RENK Group Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten RENK Group Aktionäre einen Verlust von -6,41 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um +2,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,61 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die RENK Group um -10,81 % verloren.
RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,34 %
|1 Monat
|-0,61 %
|3 Monate
|-6,41 %
|1 Jahr
|-33,37 %
Informationen zur RENK Group Aktie
Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,65 Mrd. € wert.
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Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.