TeamViewer Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 22.06.2026

Die TeamViewer Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,53 % auf 4,8860€. Damit verliert die Aktie -0,1790 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der TeamViewer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,03 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 4,8860€, mit einem Minus von -3,53 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die TeamViewer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +17,54 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,34 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,39 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei TeamViewer auf -15,33 %.

TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,34 % 1 Monat -13,39 % 3 Monate +17,54 % 1 Jahr -45,32 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

Stand: 22.06.2026, 12:40 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von TeamViewer: Der Titel schwankt um 4 € und 6 €, viele spekulieren, ob er dauerhaft unter 4 € bleibt. Diskussionen drehen sich um Q3‑Zahlen, Umsatz- bzw. Wachstumserwartungen, Margen (EBITDA) und Refinanzierungskosten sowie ob das Management Vertrauen wiedergewinnt. Langfristinvestoren erleiden Verluste; einige hoffen auf eine Trendwende ab Jahresmitte. HV am 02.06.2026 wird erwähnt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 852,25 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von TeamViewer

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,41 %.

TeamViewer Aktie jetzt kaufen?

Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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